Verstappen, Lily, socials

Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"

Verstappen, Lily, socials — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kiest er bewust voor om zijn dochter Lily buiten de schijnwerpers van de Formule 1 te houden. We zien de kleine spruit van Verstappen doorgaans altijd 'geblurred' op foto's verschijnen en ook naar de paddock gaat ze niet mee. De Nederlander legt uit waarom hij kiest voor deze vorm van privacy.

De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel in Montreal voor de Grand Prix van Canada. Het is voor de Nederlander een uitdagend jaar onder de nieuwe motorreglementen van 2026, waarbij hij met zijn team Red Bull Ford Powertrains momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet. Tijdens de laatste Grand Prix in Miami kreeg hij nog volop steun van onder meer vriendin Kelly Piquet, moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen, maar van kleine Lily was er geen spoor. Dit terwijl foto's van Verstappen's dochter ook standaard met een emoji of sterretje op het gezicht verschijnen.

Zelf kiezen

Verstappen geeft nu in De Telegraaf tekst en uitleg voor die zeer bewuste keuze om zijn kleine dochter zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te laten: "Zeker, daar ben ik ook wel mee bezig", aldus de Red Bull-coureur. Hij is stellig over de zichtbaarheid van zijn dochter op en rondom de circuits. "Ik wil haar nu niet in beeld hebben. Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil of niet. Daarom wil ik haar nu niet in de paddock hebben", verklaart hij zijn besluit.

Zorgeloos leven

Naast de vrije keuze voor de toekomst, spelen er voor de Red Bull-rijder nog andere praktische en principiële redenen mee om Lily thuis te laten. "Ten eerste omdat ze zich dat toch niet herinnert later, maar ook met het oog op privacy", vervolgt Verstappen. Hij benadrukt dat de hectische wereld van de Formule 1 momenteel geen plek is voor haar. "Een baby of jong kind moet een zorgeloos leven leiden", sluit hij het onderwerp af.

