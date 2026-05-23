Verstappen eerlijk over WK-kansen Oranje: "Ze zijn zeker niet de topfavoriet"
Hoewel Max Verstappen komende maand ook gewoon zelf moet racen, onthult hij in De Telegraaf dat hij zoveel mogelijk van het wereldkampioenschap voetbal wil meekrijgen. De Nederlander laat zich uit over de kansen van Oranje en wijst naar het relletje tussen bondscoach Ronald Koeman en PSV’er Joey Veerman.
Voor Verstappen staat momenteel het raceweekend in Canada op het programma, toch kijkt hij al met een schuin oog naar het WK van volgende maand: "Ik ga zoveel mogelijk proberen te kijken. Wat Oranje betreft, vind ik het lastig om de kansen in te schatten. Ook omdat er nog wat twijfelgevallen in de selectie zijn." De Nederlander is eerlijk en stelt dat er kwalitatief betere ploegen zijn: "Ze zijn zeker niet de topfavoriet, maar dat hoeft ook niet. Uiteindelijk wint vaak het beste team, niet automatisch de ploeg met de grootste sterren. Ik hoop altijd dat ze het goed doen en zal als een grote fan voor de televisie zitten."
Verstappen lacht om relletje
Daarnaast speelde er een relletje tussen PSV’er Veerman en bondscoach Ronald Koeman. Verstappen wordt naar zijn mening gevraagd over dat onderonsje. "Ik denk dat Joey wel duidelijk maakte dat Ronald hem niet meer hoeft te bellen, haha! Vanaf de buitenkant is het moeilijk om daar iets van te vinden, want je weet niet wat er achter gesloten deuren plaatsvindt. Maar als Joey dat zo voelt, is het toch prima dat hij dat zegt?", aldus Verstappen, die wel van een gepeperde mening houdt. "Ik vind het wel mooi om te zien en te lezen als iemand zegt wat hij denkt. Als voetballer is het mooi om voor je land uit te komen, maar misschien voelt hij zich niet gewaardeerd. En Koeman zal ook zijn redenen hebben, prima toch? Ik denk dat Joey alsnog heerlijk op vakantie is gegaan", aldus de Red Bull-coureur.
