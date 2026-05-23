Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Alain Prost is eerder deze week in zijn villa in Zwitserland het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Een gemaskerde bende drong de woning binnen, waarbij de 71-jarige Fransman gewond raakte en zijn zoon onder dwang de familiekluis moest openen. De daders zijn momenteel nog altijd voortvluchtig, waarna de voormalig coureur tijdelijk zijn toevlucht heeft gezocht in Dubai, zo meldt het Zwitserse Blick.

Het incident vond dinsdagochtend rond half negen plaats in Nyon, een gemeente in het kanton Vaud. Terwijl de familie thuis was, wisten de overvallers het pand binnen te dringen en werd de viervoudig kampioen direct fysiek aangevallen. Bij de worsteling liep de oud-coureur een hoofdwond op. Vervolgens werd een van zijn zonen onder dreiging van geweld gedwongen de kluis te openen. Hoewel de exacte inhoud van de buit nog niet officieel bekend is, wordt er sterk rekening mee gehouden dat de criminelen het hadden gemunt op exclusieve horloges. De ambassadeur van Richard Mille bezit onder meer een naar hem vernoemd Tourbillon-model met een geschatte waarde van ruim achthonderdduizend euro.

Artikel gaat verder onder video

Klopjacht over de grens levert nog geen verdachten op

Direct na de alarmering zette de Zwitserse politie een grootschalige zoekactie op touw in de regio rond het Meer van Genève. Hierbij werden onder meer hondenteams, forensische experts en wegcontroles ingezet. Omdat de autoriteiten vermoeden dat de daders na de overval direct de grens zijn overgestoken, wordt er in het onderzoek nauw samengewerkt met de Franse politie. Het Openbaar Ministerie van het kanton Vaud is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart, maar tot op heden zijn er nog geen arrestaties verricht.

Zorgteam ingeschakeld voor getraumatiseerde familie

Hoewel de fysieke schade bij de 71-jarige racelegende beperkt bleef tot lichte verwondingen, is de psychologische impact op het gezin enorm. Er werd direct na de overval een gespecialiseerd zorgteam opgeroepen om de familie ter plaatse bij te staan. Vanwege de zware nasleep van de zogenaamde home-jacking heeft de adviseur van GP Sports Management besloten de villa in Nyon voorlopig achter zich te laten. Hij is teruggekeerd naar Dubai, de plek waar hij ook deels woonachtig is.

Gerelateerd