'Formule 1 bereikt akkoord over kortere races vanaf 2027'

'Formule 1 bereikt akkoord over kortere races vanaf 2027'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

We krijgen in 2027 mogelijk te maken met kortere Grands Prix, zo meldt The Race. De FIA, Formule 1 en de elf teams hebben namelijk een akkoord bereikt over een pakket aan maatregelen om de Formule 1-motoren aan te pakken voor het volgende reglement.

Tijdens het raceweekend in Canada wordt er een overleg gehouden tussen de partijen om door te pakken voor komend jaar. Vanaf de race in Miami heeft de FIA een regelwijziging doorgevoerd om het racen ietwat te verbeteren, maar destijds liet het orgaan al weten dat dit slechts het begin is. Voor komend jaar is het plan om de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor richting een 60/40-verhouding te brengen, maar daar zijn meerdere maatregelen voor nodig.

Door accent op verbrandingsmotor is er grotere brandstoftank nodig

Als die verhouding daadwerkelijk wordt aangepast, verwachten de teams dat er een hogere brandstofstroom nodig is en dat er volgend jaar meer brandstof moet worden meegenomen, aangezien de verbrandingsmotor mogelijk weer een grotere rol speelt. Dit zou vervolgens weer een probleem zijn voor teams die het huidige chassis willen doorontwikkelen naar volgend jaar en daarbij de budgetcap in gedachten houden. De huidige inhoud van de brandstoftank zou namelijk niet groot genoeg zijn om met een verhoogd brandstofverbruik te racen.

Inkorten van races

De FIA heeft daarom een ander plan in het leven geroepen, namelijk het inkorten van Grands Prix op circuits waar het brandstofverbruik het hoogst is. Het gaat dan om een verkorting van mogelijk één of twee ronden. Daarmee wil de sport wel in de buurt blijven van de afstand die normaal moet worden afgelegd per Grand Prix, namelijk rond de 305 kilometer.

Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

