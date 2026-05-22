Autosportwereld in shock na onverwacht overlijden NASCAR-ster Kyle Busch (41)

De Amerikaanse NASCAR-coureur Kyle Busch is donderdag op 41-jarige leeftijd onverwacht overleden. De tweevoudig kampioen in de Cup Series werd eerder die dag met een ernstige ziekte opgenomen in een ziekenhuis in Charlotte, waarna de rijder enkele uren later stierf. De coureur van Richard Childress Racing werd een dag eerder onwel tijdens een testsessie in een simulator in Concord.

"Met groot verdriet melden we het plotselinge en tragische overlijden van Kyle Busch", staat in een gezamenlijke verklaring van NASCAR en de familie van de coureur. De autosportbond omschrijft de Amerikaan als een zeldzaam talent dat slechts eens in een generatie voorkomt en roemt de band met de fans, die bekendstaan als de Rowdy Nation. "De hele NASCAR-familie is kapot van dit verlies", voegde de organisatie daaraan toe. Het is niet bekendgemaakt aan welke specifieke ziekte de meervoudig racewinnaar is overleden.

Bush was bezig aan zijn 22e NASCAR-seizoen en was een van de grootste sterren uit de Amerikaanse autosport. De Amerikaan won in zowel 2015 als 2019 de NASCAR CUP Series en won in totaal 63 races. Bush kreeg van fans de bijnaam 'Rowdy', vanwege zijn agressieve rijstijl. Daarmee werd hij vernoemd naar een personage uit de racefilm Days of Thunder.

Onzekerheid over exacte doodsoorzaak

Hoewel de exacte doodsoorzaak onduidelijk blijft, was de 41-jarige coureur de afgelopen weken al ziek. Tijdens de race op Watkins Glen, eerder deze maand, vroeg de ex-kampioen via de boordradio direct na de finish om medische assistentie van een dokter. De routinier gaf destijds aan te kampen met een zware verkoudheid of bijholteontsteking en had naar eigen zeggen een injectie nodig. Vorige week liet de NASCAR-grootheid nog weten dat er tijdens die race flink werd gehoest. Ondanks deze fysieke ongemakken bleef de coureur uit Las Vegas racen tot aan de uiteindelijke ziekenhuisopname.

