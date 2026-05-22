Hoe laat begint het raceweekend in Canada?
Na enkele weken zonder race is het vandaag eindelijk weer tijd voor actie op de baan in de vorm van de Grand Prix van Canada. We werken dit weekend volgens het sprintraceformat, dus gaan we van start met de eerste vrije training, gevolgd door de sprintkwalificatie. Hoe laat beginnen die sessies vandaag?
Max Verstappen heeft het ondanks het gebrek aan Formule 1 toch behoorlijk druk gehad, want hij reed afgelopen weekend natuurlijk mee met de 24h Nürburgring, waar hij met een flinke dosis pech achter het net viste en dus niet de zege kon pakken. Voor fans die minder hebben met Verstappen of GT3-racen, is het dit weekend eindelijk weer tijd voor de Formule 1, nadat we twee weekenden op rij geen race hadden. Kan Kimi Antonelli een vervolg geven op zijn uitstekende start aan dit Formule 1-seizoen?
Circuit Gilles Villeneuve
Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden.
Tijdschema Grand Prix van Canada
Het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve begint op vrijdag 22 mei om 18:30 uur (Nederlandse tijd) met de eerste en tevens enige vrije training. Om 22:30 uur gaan de teams opnieuw de baan op voor de sprintkwalificatie. Zaterdag om 18:00 uur volgt de sprintrace. De reguliere kwalificatie begint diezelfde dag om 22:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Canada, die op zondag 24 mei om 22:00 uur van start gaat.
Overzicht tijden
Vrijdag 22 mei
Eerste vrije training: 18:30 uur
Sprintkwalificatie: 22:30 uur
Zaterdag 23 mei
Sprintrace: 18:00 uur
Kwalificatie: 22:00 uur
Zondag 24 mei
Grand Prix van Canada: 22:00 uur
