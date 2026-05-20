Na de race in Miami verplaatst het Formule 1-circus zich aankomend weekend naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Het belooft een wisselvallig weekend te worden op het Circuit Gilles-Villeneuve, waarbij zonnige periodes worden afgewisseld met een aanzienlijke kans op regen.

De wedstrijd in Canada wordt dit jaar voor het eerst in mei verreden in plaats van in de traditionele maand juni. De Formule 1 heeft deze wijziging doorgevoerd om de kalender duurzamer te maken door het evenement direct na de race in Miami te plannen. Bovendien wordt er voor het eerst een sprintweekend georganiseerd in Montreal, waardoor de coureurs op vrijdag slechts één vrije training afwerken. In de strijd om het wereldkampioenschap reist Mercedes-coureur Kimi Antonelli als leider af naar het circuit. De Italiaan verdedigt een voorsprong van twintig punten op teamgenoot George Russell, die vorig jaar nog zegevierde in Canada.

Weersverwachting

Tijdens de eerste dagen van het raceweekend lijkt het weer nog gunstig gezind te zijn. Op vrijdag blijft het droog en overwegend zonnig, met een maximale luchttemperatuur van 19 graden Celsius en een baantemperatuur die kan oplopen tot ongeveer 39 graden Celsius. Ook op zaterdag, wanneer de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staan, blijft het overdag grotendeels droog met een mix van zon en wolken. Voor de racedag op zondag is de voorspelling een stuk minder rooskleurig. De kans op neerslag stijgt dan naar zestig tot zeventig procent, waarbij lichte tot matige regenval de wedstrijd kan beïnvloeden. Het wordt met een maximumtemperatuur van 17 graden Celsius ook iets koeler. In combinatie met een krachtige wind uit het oost-zuidoosten kan de verwachte regen voor uitdagende en onvoorspelbare omstandigheden zorgen op het asfalt. De lichten voor de hoofdrace doven zondagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd.

