Weerbericht Canada: regen bedreigt Grand Prix op zondag

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na de race in Miami verplaatst het Formule 1-circus zich aankomend weekend naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Het belooft een wisselvallig weekend te worden op het Circuit Gilles-Villeneuve, waarbij zonnige periodes worden afgewisseld met een aanzienlijke kans op regen.

De wedstrijd in Canada wordt dit jaar voor het eerst in mei verreden in plaats van in de traditionele maand juni. De Formule 1 heeft deze wijziging doorgevoerd om de kalender duurzamer te maken door het evenement direct na de race in Miami te plannen. Bovendien wordt er voor het eerst een sprintweekend georganiseerd in Montreal, waardoor de coureurs op vrijdag slechts één vrije training afwerken. In de strijd om het wereldkampioenschap reist Mercedes-coureur Kimi Antonelli als leider af naar het circuit. De Italiaan verdedigt een voorsprong van twintig punten op teamgenoot George Russell, die vorig jaar nog zegevierde in Canada.

Weersverwachting

Tijdens de eerste dagen van het raceweekend lijkt het weer  nog gunstig gezind te zijn. Op vrijdag blijft het droog en overwegend zonnig, met een maximale luchttemperatuur van 19 graden Celsius en een baantemperatuur die kan oplopen tot ongeveer 39 graden Celsius. Ook op zaterdag, wanneer de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staan, blijft het overdag grotendeels droog met een mix van zon en wolken. Voor de racedag op zondag is de voorspelling een stuk minder rooskleurig. De kans op neerslag stijgt dan naar zestig tot zeventig procent, waarbij lichte tot matige regenval de wedstrijd kan beïnvloeden. Het wordt met een maximumtemperatuur van 17 graden Celsius ook iets koeler. In combinatie met een krachtige wind uit het oost-zuidoosten kan de verwachte regen voor uitdagende en onvoorspelbare omstandigheden zorgen op het asfalt. De lichten voor de hoofdrace doven zondagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd.

Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada

Honda bevestigt grote stap voor het team: 'Batterijtrillingen verminderd'

Verstappen-teammaat verwerpt 'bizarre' beschuldiging, beelden van bijna-horrorcrash gaan viral | GPFans Recap

Cadillac neemt updates mee naar Canada en jaagt op aansluiting bij middenveld

Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend

FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels

VIDEO: Norris wil Verstappen achterna en wil graag starten in 24 uur van Le Mans l GPFans Recap
Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan 24h Nürburgring

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras' 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

