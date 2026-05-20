Lance Stroll slaat van zich af: een vertrek uit de Formule 1 is momenteel absoluut niet aan de orde. De 27-jarige Canadees benadrukt dat hij nog altijd veel vertrouwen heeft in het project van zijn werkgever en weigert op te geven voordat de renstal zijn ware potentieel bereikt.

Hoewel de seizoensstart uiterst moeizaam verloopt, denkt de teamgenoot van Fernando Alonso er niet over om te stoppen. Na de recente Grand Prix van Miami staat Stroll nog puntloos op de 22ste plaats in het wereldkampioenschap, mede door betrouwbaarheidsproblemen met de nieuwe Honda-krachtbron en een gebrek aan snelheid van de AMR26. Desondanks beschikt de coureur over een meerjarig contract dat hem voorlopig aan de renstal uit Silverstone verbindt. Gevraagd naar een mogelijk pensioen, is zijn antwoord stellig. "Nee, want ik heb nog steeds veel geloof in dit project", aldus Stroll bij PlanetF1. "En ik denk dat het project nog ver verwijderd is van ons potentieel."

Investeringen en Adrian Newey

De rijder wijst daarbij nadrukkelijk naar de recente investeringen op de AMR Technology Campus. Vorig jaar nam het team een eigen windtunnel in gebruik en met de komst van topontwerper Adrian Newey zijn de verwachtingen hooggespannen. "Adrian is bij het team gekomen. We hebben de nieuwe fabriek, de nieuwe windtunnel, dingen die iedereen weet", verklaart de meervoudig podiumfinisher. "Ik geloof dat dit team veel potentieel heeft en ik wil erbij zijn en deel uitmaken van dit team wanneer we het punt bereiken waartoe ik geloof dat we in staat zijn". Het vooruitzicht dat Aston Martin in de toekomst zonder hem succesvol zou zijn, is voor de coureur onverteerbaar. "Als ik over twee of drie jaar op de bank zit en ik zie twee groene auto's aan de kop van het veld, en ik maak er geen deel van uit, dan zal me dat dwarszitten."

Uitstapje naar GT3-racerij

Naast zijn verplichtingen in de koningsklasse van de autosport, maakte de Aston Martin-rijder in april zijn debuut in de GT3-racerij. Tijdens een gat in de kalender nam hij met het team Comtoyou Racing deel aan de zes uur van Paul Ricard in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Hoewel hij in een Aston Martin Vantage GT3 Evo competitieve rondetijden noteerde, eindigde de equipe als 48ste na het incasseren van ruim acht minuten aan tijdstraffen. De Canadees beschouwt dit eenmalige optreden echter vooral als een ontspannen uitje. "Het was gewoon omdat ik vrij had en ik een GT3-auto heb voor circuitdagen, en we met vrienden een auto hebben samengesteld, dus gewoon iets leuks om te doen", legt hij uit. Een structurele overstap naar andere raceklassen zit er voorlopig niet in, aangezien de focus volledig op het huidige Formule 1-seizoen blijft liggen. "Misschien dat ik het op een dag doe als we tijd hebben", blikt de teamgenoot van Alonso vooruit. "Maar op dit moment is de Formule 1-kalender druk genoeg."