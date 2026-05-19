Verstappen voorkomt horrorcrash met bizarre reflex: bekijk de video die viraal gaat hier

Max Verstappen heeft onlangs tijdens de 24 uur van de Nürburgring laten zien over uitstekende reflexen te beschikken. Op het platform Reddit is een nieuwe invalshoek opgedoken waarop te zien is hoe de coureur een gevaarlijke situatie op het circuit razendsnel weet te ontwijken en zo een horrorcrash voorkomt.

De beelden werden gedeeld in de het Formule 1-gedeelte van Reddit. In de video is van te zien hoe auto's voor hem in de problemen komen. De gele bolide gaat door het gras en ramt de concurrent in de zijkant, waarna Verstappen direct moet anticiperen om een gigantisch ongeluk te voorkomen. De beelden laten de waanzinnige reflexen van Verstappen goed zien en de video zorgt dan ook voor veel reacties. Met name de reflex van Verstappen wordt de hemel ingeprezen.

Fans prijzen het inzicht van de coureur

Op Reddit reageren racefans vol bewondering op de actie van Verstappen."Hij keek naar de manier waarop ze dicht bij elkaar kwamen en anticipeerde al dat hij op iets zou moeten reageren", reageert iemand. "Ik gok dat het dit soort kleine momenten van een fractie van een seconde zijn die voortkomen uit jarenlange ervaring in de F1." Een ander prijst vooral zijn besluitvorming: "Zijn bewustzijn om te remmen in plaats van buitenom te gaan om erlangs te duiken, is best wel bizar."

