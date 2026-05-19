Verstappen voorkomt horrorcrash met bizarre reflex: bekijk de video die viraal gaat hier

social — Foto: © Nürburgring
1 reactie

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen heeft onlangs tijdens de 24 uur van de Nürburgring laten zien over uitstekende reflexen te beschikken. Op het platform Reddit is een nieuwe invalshoek opgedoken waarop te zien is hoe de coureur een gevaarlijke situatie op het circuit razendsnel weet te ontwijken en zo een horrorcrash voorkomt.

De beelden werden gedeeld in de het Formule 1-gedeelte van Reddit. In de video is van te zien hoe auto's voor hem in de problemen komen. De gele bolide gaat door het gras en ramt de concurrent in de zijkant, waarna Verstappen direct moet anticiperen om een gigantisch ongeluk te voorkomen. De beelden laten de waanzinnige reflexen van Verstappen goed zien en de video zorgt dan ook voor veel reacties. Met name de reflex van Verstappen wordt de hemel ingeprezen. 

Fans prijzen het inzicht van de coureur

Op Reddit reageren racefans vol bewondering op de actie van Verstappen."Hij keek naar de manier waarop ze dicht bij elkaar kwamen en anticipeerde al dat hij op iets zou moeten reageren", reageert iemand. "Ik gok dat het dit soort kleine momenten van een fractie van een seconde zijn die voortkomen uit jarenlange ervaring in de F1." Een ander prijst vooral zijn besluitvorming: "Zijn bewustzijn om te remmen in plaats van buitenom te gaan om erlangs te duiken, is best wel bizar."

Bekijk de beelden hieronder:

Juncadella trapt op de rem over Nürburgring-plannen Verstappen: 'Prioriteit is Formule 1'

Schneider looft Verstappen na Nürburgring-debuut: 'Kreeg bijna elke drie minuten een hartaanval'

Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Christian Horner gespot met Chinese top: terugkeer in F1 met BYD?

Rafael Câmara debuteert in Ferrari F1-auto en heeft voldoende punten voor debuut in koningsklasse

Brundle waarschuwt Russell: 'Hij moet in Canada psychologisch met hém afrekenen'

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer" 24h Nürburgring

