close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026

Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Max Verstappen, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen is vastberaden om in 2027 terug te keren naar de 24 uur van de Nürburgring, zo lijkt het. De coureur van Red Bull Racing zag zijn debuut in de Duitse langeafstandsrace onlangs in rook opgaan door een technisch mankement, maar lijkt op social media te verklappen nog een poging te gaan wagen. "We zullen terugkeren, maat", zo schreef hij onder een post van teamgenoot Jules Gounon.

Tijdens het raceweekend deelde Verstappen een Mercedes-AMG GT3 met Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Het kwartet leek lange tijd op weg naar een goed resultaat, totdat het noodlot in de slotfase toesloeg. Met nog slechts vier uur op de klok brak er een aandrijfas af bij de bolide met startnummer 3. De opgelopen schade aan de wielophanging zorgde ervoor dat de auto langdurig in de pits moest staan voor reparaties, waardoor het team uiteindelijk als achtendertigste over de finishlijn kwam.

Defecte aandrijfas gooit roet in het eten

Na afloop van het evenement reageerde Verstappen kort maar krachtig op een emotionele post van zijn teamgenoot Gounon op sociale media. "We zullen terugkeren, maat", zo luidde de duidelijke boodschap van de Limburger. Stefan Wendl, topman bij Mercedes-AMG, legde uit dat het team na een pitstop plotseling kampte met een ABS-alarm en flinke trillingen. "Daar bleek dat we een defecte aandrijfas hadden, die helaas ook bijkomende schade veroorzaakte aan de wielophanging en andere onderdelen aan de rechterachterzijde", aldus Wendl.

Nieuwe kans op de Nordschleife in 2027

Voorlopig lijkt de focus voor de nevenactiviteiten van Verstappen in ieder geval op de Nordschleife te liggen. De volgende editie van de 24 uur van de Nürburgring staat gepland voor het weekend van 27 tot en met 30 mei 2027. Tegen die tijd krijgt Verstappen een nieuwe kans om de prestigieuze zege in de Eifel aan zijn palmares toe te voegen. In de tussentijd kan hij zich uiteraard ook 'gewoon' vermaken met de Formule 1, al zijn de huidige reglementen niet iets waar Verstappen heel blij van wordt.

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

  • Gisteren 12:43
  • 8
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

  • Gisteren 12:01
  • 6
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • 17 mei 2026 14:06
  • 33
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

  • 17 mei 2026 13:06
  • 16
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

  • 17 mei 2026 12:04
  • 32
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

  • 16 mei 2026 09:03
  • 7

GT3 Verstappen

11:13
Schneider looft Verstappen na Nürburgring-debuut: 'Kreeg bijna elke drie minuten een hartaanval'
10:34
Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Net binnen

11:13
Schneider looft Verstappen na Nürburgring-debuut: 'Kreeg bijna elke drie minuten een hartaanval'
09:52
Rafael Câmara debuteert in Ferrari F1-auto en heeft voldoende punten voor debuut in koningsklasse
09:23
Brundle waarschuwt Russell: 'Hij moet in Canada psychologisch met hém afrekenen'
08:01
Fotograaf geraakt door monteur tijdens 24 uur van de Nürburgring
06:59
Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

Gisteren 16:28 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

Gisteren 15:04
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Gisteren 13:26
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Gisteren 12:01 6
Ontdek het op Google Play
x