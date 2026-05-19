Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Max Verstappen is vastberaden om in 2027 terug te keren naar de 24 uur van de Nürburgring, zo lijkt het. De coureur van Red Bull Racing zag zijn debuut in de Duitse langeafstandsrace onlangs in rook opgaan door een technisch mankement, maar lijkt op social media te verklappen nog een poging te gaan wagen. "We zullen terugkeren, maat", zo schreef hij onder een post van teamgenoot Jules Gounon.

Tijdens het raceweekend deelde Verstappen een Mercedes-AMG GT3 met Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Het kwartet leek lange tijd op weg naar een goed resultaat, totdat het noodlot in de slotfase toesloeg. Met nog slechts vier uur op de klok brak er een aandrijfas af bij de bolide met startnummer 3. De opgelopen schade aan de wielophanging zorgde ervoor dat de auto langdurig in de pits moest staan voor reparaties, waardoor het team uiteindelijk als achtendertigste over de finishlijn kwam.

Defecte aandrijfas gooit roet in het eten

Na afloop van het evenement reageerde Verstappen kort maar krachtig op een emotionele post van zijn teamgenoot Gounon op sociale media. "We zullen terugkeren, maat", zo luidde de duidelijke boodschap van de Limburger. Stefan Wendl, topman bij Mercedes-AMG, legde uit dat het team na een pitstop plotseling kampte met een ABS-alarm en flinke trillingen. "Daar bleek dat we een defecte aandrijfas hadden, die helaas ook bijkomende schade veroorzaakte aan de wielophanging en andere onderdelen aan de rechterachterzijde", aldus Wendl.

Nieuwe kans op de Nordschleife in 2027

Voorlopig lijkt de focus voor de nevenactiviteiten van Verstappen in ieder geval op de Nordschleife te liggen. De volgende editie van de 24 uur van de Nürburgring staat gepland voor het weekend van 27 tot en met 30 mei 2027. Tegen die tijd krijgt Verstappen een nieuwe kans om de prestigieuze zege in de Eifel aan zijn palmares toe te voegen. In de tussentijd kan hij zich uiteraard ook 'gewoon' vermaken met de Formule 1, al zijn de huidige reglementen niet iets waar Verstappen heel blij van wordt.

