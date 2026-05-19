close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Canada, stripclub, socials

Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend

Canada, stripclub, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Aankomend weekend gaat in Montreal ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 van start. Voor de stripclubs in de Canadese stad is dit traditioneel de drukste periode van het jaar. Reuters meldt echter dat zij ervoor hebben gekozen om juist tijdens het raceweekend te staken. De strippers willen namelijk aandacht vragen voor betere arbeidsrechten.

Het seizoen begon begin maart in Melbourne, waarna de Formule 1 afreisde naar China en Japan. Na de lentestop, als gevolg van de afgelaste races in Bahrein en Saoedi-Arabië, werd begin mei geracet in Miami. Na Canada volgt een drukke periode op de kalender, met races in Monaco en Barcelona die volgende maand op het programma staan.

Staking

Het weekend in Montreal moet een groot feest worden, al geldt dat niet voor de stripclubs in de stad. Het Autonoom Comité voor Sekswerkers (SWAC) legt zaterdag 23 mei het werk neer om, naar eigen zeggen, “erkenning te krijgen als werknemers met bijbehorende rechten”. De organisatie stelt: “Als strippers worden we beschouwd als zelfstandige ondernemers. Daardoor worden we op papier hetzelfde behandeld als bijvoorbeeld een zelfstandige loodgieter die je inhuurt voor reparaties aan huis.”

Bewust gekozen voor Grand Prix-weekend in Montreal

Volgens de SWAC is het Formule 1-weekend bewust uitgekozen voor de staking. “De clubs zijn dan op hun drukst, waardoor dit de meest lucratieve periode van het jaar is voor onze bazen. Dit is onze kans om dat inkomen onder druk te zetten en hen te raken waar het pijn doet. Tegelijkertijd moeten de dansers, ondanks de hogere inkomsten van het management, genoegen nemen met slechtere arbeidsomstandigheden”, aldus de organisatie.

Gerelateerd

Canada Grand Prix van Canada F1 Grand Prix van Canada Montreal GP Canada Grand Prix Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels

FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels

  • Gisteren 20:31
Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada

Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada

  • Gisteren 06:58
  • 4
Mercedes schrok van stints Verstappen, Engel stipt incident met Verstappen aan | GPFans Recap Recap

Mercedes schrok van stints Verstappen, Engel stipt incident met Verstappen aan | GPFans Recap

  • Gisteren 21:47
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'

Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'

  • Gisteren 21:14
  • 6
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen

Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen

  • Gisteren 19:41
Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring

Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring

  • Gisteren 18:54

Net binnen

18-5
Recap
Mercedes schrok van stints Verstappen, Engel stipt incident met Verstappen aan | GPFans Recap
18-5
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'
18-5
FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels
18-5
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
18-5
Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

Gisteren 16:28 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

Gisteren 15:04
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Gisteren 13:26
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Gisteren 12:01 6
Ontdek het op Google Play
x