Aankomend weekend gaat in Montreal ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 van start. Voor de stripclubs in de Canadese stad is dit traditioneel de drukste periode van het jaar. Reuters meldt echter dat zij ervoor hebben gekozen om juist tijdens het raceweekend te staken. De strippers willen namelijk aandacht vragen voor betere arbeidsrechten.

Het seizoen begon begin maart in Melbourne, waarna de Formule 1 afreisde naar China en Japan. Na de lentestop, als gevolg van de afgelaste races in Bahrein en Saoedi-Arabië, werd begin mei geracet in Miami. Na Canada volgt een drukke periode op de kalender, met races in Monaco en Barcelona die volgende maand op het programma staan.

Artikel gaat verder onder video

Staking

Het weekend in Montreal moet een groot feest worden, al geldt dat niet voor de stripclubs in de stad. Het Autonoom Comité voor Sekswerkers (SWAC) legt zaterdag 23 mei het werk neer om, naar eigen zeggen, “erkenning te krijgen als werknemers met bijbehorende rechten”. De organisatie stelt: “Als strippers worden we beschouwd als zelfstandige ondernemers. Daardoor worden we op papier hetzelfde behandeld als bijvoorbeeld een zelfstandige loodgieter die je inhuurt voor reparaties aan huis.”

Bewust gekozen voor Grand Prix-weekend in Montreal

Volgens de SWAC is het Formule 1-weekend bewust uitgekozen voor de staking. “De clubs zijn dan op hun drukst, waardoor dit de meest lucratieve periode van het jaar is voor onze bazen. Dit is onze kans om dat inkomen onder druk te zetten en hen te raken waar het pijn doet. Tegelijkertijd moeten de dansers, ondanks de hogere inkomsten van het management, genoegen nemen met slechtere arbeidsomstandigheden”, aldus de organisatie.

