Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Max Verstappen leek dicht bij de overwinning te komen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar het noodlot sloeg toe met nog drie uur te gaan. Christoph Sagemüller, het hoofd van Mercedes-AMG Motorsport, is opgetogen door de overwinning van de Ravenol-bolide van Winward Racing, maar hij baalt van de problemen aan de andere kant van de garage bij Verstappen Racing.
De GT3-klasse in de 24h Nürburgring was een waar slagveld. Na de eerste zes uur waren er ontzettend veel topteams uitgevallen, vooral door crashes. Aston Martin-team Walkenhorst Motorsport koos de verkeerde strategie, toen een flinke regenbui arriveerde op zaterdagavond, en toen bleef het lange tijd een Mercedes-AMG één-twee. Verstappen reed het grootste deel aan kop, maar met nog drie uur te gaan gaf de aandrijfas de geest. En toen was het einde oefening.
Extra jammer van Verstappens vroegtijdig einde
"Dit is een werkelijk belangrijke prestatie, ik kan niet trotser zijn", begon Sagemüller in een statement tegenover onder andere GPFans. "De 24 uur van de Nürburgring is één van de grootste en belangrijkste langeafstandsraces voor ons, en we waren vastbesloten om hem opnieuw te winnen. Ik ben overweldigd dat we dit na tien lange jaren met het Mercedes-AMG Team Ravenol hebben kunnen bereiken." Voor dit weekend was de laatste overwinning van het Duitse merk in 2016. "Zoals zo vaak het geval is in de autosport, liggen vreugde en teleurstelling echter nooit ver uit elkaar. Lange tijd waren we getuige van een spannende strijd tussen onze twee auto's. Daarom is het extra jammer dat de race vroegtijdig eindigde voor Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Mijn dank gaat uit naar iedereen die betrokken was en dit buitengewone evenement heeft ondersteund."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
- 1 uur geleden
- 4
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- Gisteren 14:06
- 33
Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"
- Gisteren 16:02
- 5
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet
Net binnen
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
- 24 minuten geleden
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
- 1 uur geleden
- 4
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
- 1 uur geleden
- 6
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
- 2 uur geleden
VIDEO | Max Verstappen reageert na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"
- 3 uur geleden
Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 12:01
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- Gisteren 14:06
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei