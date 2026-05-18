Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen leek dicht bij de overwinning te komen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar het noodlot sloeg toe met nog drie uur te gaan. Christoph Sagemüller, het hoofd van Mercedes-AMG Motorsport, is opgetogen door de overwinning van de Ravenol-bolide van Winward Racing, maar hij baalt van de problemen aan de andere kant van de garage bij Verstappen Racing.

De GT3-klasse in de 24h Nürburgring was een waar slagveld. Na de eerste zes uur waren er ontzettend veel topteams uitgevallen, vooral door crashes. Aston Martin-team Walkenhorst Motorsport koos de verkeerde strategie, toen een flinke regenbui arriveerde op zaterdagavond, en toen bleef het lange tijd een Mercedes-AMG één-twee. Verstappen reed het grootste deel aan kop, maar met nog drie uur te gaan gaf de aandrijfas de geest. En toen was het einde oefening.

Extra jammer van Verstappens vroegtijdig einde

"Dit is een werkelijk belangrijke prestatie, ik kan niet trotser zijn", begon Sagemüller in een statement tegenover onder andere GPFans. "De 24 uur van de Nürburgring is één van de grootste en belangrijkste langeafstandsraces voor ons, en we waren vastbesloten om hem opnieuw te winnen. Ik ben overweldigd dat we dit na tien lange jaren met het Mercedes-AMG Team Ravenol hebben kunnen bereiken." Voor dit weekend was de laatste overwinning van het Duitse merk in 2016. "Zoals zo vaak het geval is in de autosport, liggen vreugde en teleurstelling echter nooit ver uit elkaar. Lange tijd waren we getuige van een spannende strijd tussen onze twee auto's. Daarom is het extra jammer dat de race vroegtijdig eindigde voor Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Mijn dank gaat uit naar iedereen die betrokken was en dit buitengewone evenement heeft ondersteund."

