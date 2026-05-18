Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
Duncan en Patrick Huisman deden allebei mee aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Waar Duncan de AT1-klasse won met de Audi R8 LMS Evo II, samen met onder andere landgenoten Tom Coronel en Jan Jaap van Roon, zegevierde Patrick in de Am-klasse voor Porsche 911 GT3 Cup-materieel, ondanks dat zijn teamgenoot in de laatste ronde nog een incidentje meemaakte.
Patrick vonden we afgelopen weekend in de felgroene Porsche van RPM Racing. Daar reed hij samen met gentleman drivers Nic Jönsson en Tracy Krohn en met de rappe Duitser Philip Hamprecht. Ze zegevierden in Cup 2 Am, al liep het bijna verkeerd af. "We zijn eerste gebleven, ondanks dat mijn teammaat [Krohn] in de laatste ronde bij Pflanzgarten nog even van de baan geramd werd. Daardoor hadden we rechtsachter schade en was de velg kapot. We zijn toen naar de finish gekropen. Hoe dan ook, een topresultaat en het was weer een fantastische uitdaging." Als kers op de taart is de Am-auto in de algemene top drie van de Cup 2-klasse geëindigd.
Doel behaald met bioethanol-GT3-Audi
Duncan kwam uit in de AT1-klasse, de divisie voor GT3-auto's die op een alternatieve brandstof rijden. Ze wonnen de klasse, maar Coronel, Huisman, Christian Kohlhaas en Van Roon verloren in de nacht wel tijd door een koppelingsprobleem. "Een mooi resultaat voor racen op bioethanol", vertelt Duncan tegenover GPFans en Autosport.nl. "Jammer van de koppeling, maar onze doelstelling was uitrijden en dat is gelukt. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we het geweldig hebben gehad en tevreden terugkijken op een wederom enerverende 24h Nürburgring, die weer uitdagend was gezien de wisselende omstandigheden. Op naar de volgende!"
