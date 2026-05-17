Dani Juncadella lag na 21 uur aan de leiding van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar moest uit het niets opgeven. De coureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verklaart wat er misliep met de blauwe bolide, maar komt met een mooie belofte.

Winward Racing leek de beruchte wedstrijd in de Eifel onder controle te hebben rond middernacht. Maar, wat Juncadella later ook zou zeggen, er zijn ontzettend veel dingen waar je geen controle over hebt. Hij stapte met nog drie uur te gaan in na een dubbelstint van Max Verstappen en had een voorsprong van een halve minuut. De aandrijfas brak echter af en dus ging de overwinning onverwachts naar de andere Winward-Mercedes-AMG, die van Team Ravenol met Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz.

Artikel gaat verder onder video

Auto werd uiteindelijk onbestuurbaar

"Ik kwam de pits uit, alles voelde normaal aan, maar na ongeveer een halve of zelfs een derde van een ronde zag ik een melding van een ABS-storing verschijnen en weer verdwijnen", begint Juncadella uit te leggen. "Ik resette de melding en het was weer prima, maar toen realiseerde ik me dat de ABS niet werkte. Ik reed zonder ABS, maar eigenlijk was het niet zo erg. Ik kon het nog wel redden. Ik paste de rembalans een beetje aan om te voorkomen dat de voorbanden blokkeerden en het was te doen. Ik had het gevoel dat ze wilden dat ik de pits in ging om het probleem te vinden, maar ik dacht dat het beter was om door te rijden en dat we misschien een oplossing zouden vinden."

Related image

Die oplossing kwam echter niet. "Maar toen begon ik geluiden te horen en uiteindelijk werd de auto onbestuurbaar. Ik had het gevoel dat er op een gegeven moment iets kapot zou gaan, dus ik reed langzaam terug naar de pits en daar bleek er een probleem te zijn met de aandrijfas, wat vervolgens extra schade aan de rest van de auto veroorzaakte. En dat is waarschijnlijk de oorzaak van het probleem dat de elektronica in de war raakte en het ABS-systeem uitschakelde", aldus de Spanjaard.

Juncadella vervolgt: "We houden van deze sport, maar aan het einde van de dag, zo kan het soms gaan in het racen. Er zijn zo veel dingen waar je geen controle over hebt, en op een dag als dit kan dat pijn doen." Hij sluit af een mooie belofte: "Volgend jaar komen we terug."

Gerelateerd