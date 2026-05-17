Max Verstappen is als leider van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring uitgestapt na een dubbelstint. Dani Juncadella is achter het stuur gekropen van de Mercedes-AMG met nog drie en een half uur op de klok. De Limburger vertelt over hoe hij bijna uitgeschakeld werd.

Winward Racing is eigenlijk het enige team dat uit de problemen is gebleven. De wagen van Verstappen Racing heeft een voorsprong van zo'n twintig seconden op de zusterteam, die van Team Ravenol, waar we momenteel Maro Engel in vinden. Het Duitse merk probeert een één-twee veilig te stellen, maar de overwinning voor Verstappen kwam bijna in gevaar. Recht voor zijn neus raakte Joel Sturm (Dinamic GT-Porsche) de Cayman van Michael Schröder, en hij werd bijna meegenomen in de crash. Bekijk de beelden van Verstappens onboard hier.

UPDATE: Net na het onderstaande interview, is de Verstappen Racing-wagen in de problemen geraakt. Lees er hier meer over.

Het ging op het nippertje goed, maar geen betere race kunnen wensen

"Ja, het was goed. Ik bedoel, we zijn weer in het daglicht, we proberen het veilig te houden en tegelijkertijd een behoorlijk tempo aan te houden", vertelt Verstappen tegenover onder andere GPFans. "De auto werkt goed, dus ik probeerde gewoon uit de problemen te blijven, wat in de laatste ronde op het nippertje goed ging. Twee auto's voor me raakten elkaar."

De viervoudig wereldkampioen heeft het ontzettend naar zijn zin: "Tot nu toe hadden we ons geen betere race kunnen wensen, maar er zijn nog een paar uur te gaan, dus we moeten gewoon echt gefocust blijven en dan zien we wel waar we eindigen." Op de vraag of hij volgend jaar terugkomt en of er al gesprekken over lopen, antwoordde hij: "Natuurlijk, ik ga het zeker proberen. Het hangt altijd een beetje af van mijn agenda."

