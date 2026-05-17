Engel geniet stiekem van touché met teamgenoot Max Verstappen: "Heb me erg vermaakt"
Er zijn ontzettend veel slachtoffers gevallen in de SP 9-klasse vanaf de zaterdagmiddag tot en met de vroege zondagochtend in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. In tegenstelling tot bijna al hun rivalen, hebben de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG's de nacht wél overleefd. Al ging het tussen Verstappen Racing en Team Ravenol alsnog bijna fout.
De twee AMG's lagen twee à drie minuten voor op de Walkenhorst-Aston Martin en ROWE-BMW, toen ze middenin de nacht met elkaar begonnen te vechten. Het escaleerde, toen Max Verstappen in de nummer-3 instapte en Maro Engel achter het stuur kroop van de nummer-80. Het hoogtepunt kwam aan het einde van de Döttinger Höhe, waar beide mannen twee langzamere auto's moesten ontwijken. Er was zelfs contact en Engel moest het gras op. Ondanks dat er veel op het spel staat, kan Engel lachen om de touché met Verstappen.
Genoten van gevecht met Verstappen
"Ik heb me erg vermaakt samen met Max", begon Engel tegenover onder andere GPFans. "De Nordschleife is 's nachts natuurlijk altijd iets bijzonders. Het is een gave plek en ik heb er gewoon van genoten om samen met Max onze AMG GT3 door de nacht te jagen, en ik hoop dat we de fans een beetje hebben vermaakt - degenen die zijn opgebleven dan. Nu ga ik even wat slapen en mijn teamgenoten nemen het over, en dan zien we wel hoe de race zich verder ontwikkelt", zei de Duitser om drie uur 's nachts.
Met nog iets meer dan zeven uur te gaan, ligt de Verstappen-auto zo'n tien seconden voor de Ravenol-auto. De Walkenhorst-Aston Martin is inmiddels tot zes minuten teruggevallen door een boel pech met hoe de Code 60-zones vielen. Het Britse merk wordt opgejaagd door de enige overgebleven BMW van ROWE Racing en door de M3 Touring.
