Max Verstappen heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst jaarlijks deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen maakt dit weekend zijn langverwachte debuut in de prestigieuze langeafstandsrace en geniet zichtbaar van de uitdaging, wat in schril contrast staat met zijn huidige onvrede over de Formule 1.

De komst van de Red Bull-coureur heeft gezorgd voor een ongekende publieke belangstelling, waardoor het evenement voor het eerst in de geschiedenis volledig is uitverkocht. Verstappen komt uit met zijn eigen formatie, Verstappen Racing, en deelt een Mercedes-AMG GT3 met teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Het kwartet kwalificeerde zich als vierde voor de race, nadat Juncadella de beslissende tijd neerzette in de laatste kwalificatiesessie. "Een van de grootste races van het jaar is natuurlijk de 24 uur van de Nürburgring, daarom zijn we hier", aldus de coureur. "We doen mee met een professionele line-up en met mezelf in de gelederen, dat is echt cool. Het is ook iets wat ik elk jaar wil doen, met één of meerdere auto's. Het belangrijkste doel is om races te winnen", zo onthult hij.

Onvrede Formule 1

De passie die de meervoudig Grand Prix-winnaar voelt voor de GT-racerij staat haaks op zijn huidige gevoelens over de koningsklasse van de autosport. De nieuwe generatie Formule 1-wagens, die begin dit jaar werd geïntroduceerd, kan hem allerminst bekoren. Hij omschreef de auto's eerder al als "Mario Kart" en stelde dat de huidige reglementen leiden tot "anti-racing". Die frustratie wordt versterkt door de moeizame seizoensstart van Red Bull Racing. De renstal uit Milton Keynes kampt met een gebrek aan snelheid bij de nieuwe Ford-krachtbron en staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap. De stercoureur zelf is na vier races terug te vinden op een teleurstellende zevende plaats in de WK-stand, ver achter de koplopers van Mercedes.

Racen in de nacht

Voorlopig ligt de focus echter volledig op de uitdaging in de zogeheten Groene Hel. De 24 uur van de Nürburgring gaat zaterdagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd officieel van start. Vooral de nachtelijke uren spreken enorm tot de verbeelding van de debutant. "Het wordt waarschijnlijk het beste gevoel, racen in het donker. Je bent op jezelf aangewezen, aan het pushen in de nacht. De auto is normaal gesproken het snelst in de nacht, dus ik kijk ernaar uit", besluit hij.