Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2025

Loopbaan Hamilton voorbij volgens Piquet: "Hij is officieel afgezakt naar tweede coureur"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr. is Lewis Hamilton definitief afgezakt naar een ondersteunende rol bij Ferrari. De Braziliaan stelt dat teamgenoot Charles Leclerc inmiddels de duidelijke kopman is en dat de interne hiërarchie op de baan al is bepaald. Dat laat hij weten in de podcast Pelas Pistas.

Hoewel teambaas Frédéric Vasseur eerder dit seizoen benadrukte dat beide coureurs gelijke kansen krijgen, spreken de huidige resultaten een andere taal. Na een moeizaam weekend in Miami staat Hamilton momenteel vijfde in het wereldkampioenschap met 51 punten, terwijl Leclerc de derde plek bezet met 59 punten. Ook in het onderlinge kwalificatieduel leidt de Monegask overtuigend met 3-1. De 41-jarige Brit kampt bovendien met aanpassingsproblemen en technische uitdagingen rondom de voorvleugel en de simulator.

Leclerc de onbetwiste kopman

Piquet Jr. benadrukt dat de Italiaanse renstal intern geen teamorders hoeft uit te delen, omdat het snelheidsverschil voor zich spreekt. "Zijn ze gelijk in status? Nee", aldus de analist. "Leclerc is nummer één, Hamilton is nummer twee. Op dit moment is hij de tweede man en Leclerc eindigt in tachtig procent van de gevallen voor hem", vervolgt hij in de podcast. Volgens de zoon van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet is het verval van de ex-coureur van Mercedes niet vreemd.

"Hamilton zit al twintig jaar in de Formule 1 en dit is het einde van zijn carrière, dus dat is normaal", stelt Piquet Jr., die opmerkt dat de huidige nummer drie van de wereld zich vaker beter kwalificeert en in de races sterker voor de dag komt.

Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'

Hamilton ziet fundamentele ontwerpfout in voorvleugel van Ferrari

Hamilton en Alonso geadviseerd om de Formule 1 te verlaten: "Tijd voor jong talent"

Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'

'Mercedes wil McLaren-deal Verstappen voorkomen, Hamilton gevraagd met pensioen te gaan' | GPFans Recap Recap

Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"

