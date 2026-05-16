Ravenol Winward Mercedes-AMG at the Nurburgring

Maxime Martin snelste in laatste training, bizarre crash tussen GT3-Porsche en langzamere BMW

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De laatste sessie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring ligt achter ons. Maxime Martin in de nummer-80-Mercedes-AMG van Team Ravenol was het snelst in Warm Up en Max Verstappens ploegmaatje Jules Gounon werd negende. Terwijl de door Winward Racing gerunde auto's een probleemloze sessie hadden, kon dat niet gezegd worden van Lionspeed GP.

Er is in de autosport een bekende uitspraak: er gebeurt nooit iets goeds in een warm-upsessie. Dat was voor vier deelnemers dan ook het geval. De nummer-577-asBest-Cupra uit de TCR-klasse kwam tot stilstand met een mechanisch probleem en de nummer-519-Ravenol Japan-Supra uit de VT2 RWD-klasse moest geparkeerd worden met een lekke band. Halverwege de sessie was er een bizarre crash tussen de nummer-24-GT3-Porsche van Lionspeed GP-coureur Laurin Heinrich en de BMW 318ti van Leo Geisler. De laatstgenoemde wilde namelijk de GP-Strecke afsteken om een getimede ronde te beginnen, terwijl Heinrich de Nordschleife op wilde draaien. De schade bij Lionspeed GP valt mee en ze hebben tegenover GPFans kunnen bevestigen dat ze gewoon aan de race kunnen meedoen.

Mercedes-AMG één-twee, Gounon negende na eerste helft

Max Hofer in de nummer-18-Porsche van Lionspeed GP was het snelst in de openingsfase met een 8:53.797, voordat Gounon in de Verstappen Racing-wagen verbeterde met drie seconden. Augusto Farfus (nummer-1-ROWE-BMW) en Kévin Estre (nummer-911-Manthey-Porsche) gingen daar vervolgens ruim onderdoor. Uiteindelijk was Martin het snelst met een tijd van 8:32.206, 4.576 seconden voor Marek Böckmann in de nummer-26-PROsport-Mercedes-AMG. Nicki Thiim completeerde de top drie in de Walkenhorst-Aston Martin voor Red Bull ABT-Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti.

Gounon zakte naar de negende plaats, maar de resultaten van een Warm Up maken natuurlijk niet uit. Het belangrijkste is ondervinden of alle systemen in de auto nog goed werken. De coureur uit Andorra reed de gehele eerste helft van de sessie, kwam vervolgens naar de pits en Verstappen Racing kwam daarna ook niet meer naar buiten. Dat is juist een goed teken. Dat betekent dat alles naar behoren werkt en ze zich goed voorbereid voelen.

