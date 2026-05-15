Waar de ene Mercedes-AMG van Winward Racing, de Verstappen Racing-bolide, zich prima kwalificeerde voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met de vierde stek, viel het aan de andere kant van de garage juist zwaar tegen. Maro Engel maakte namelijk een crash mee in Top Qualifying 2, waardoor de nummer-80 van Team Ravenol in het middenveld moet beginnen.

Engel deelt de blauw-gouden GT3-auto met Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz, en het was de laatstgenoemde die Top Qualifying 1 op zich nam. Hij zorgde ervoor dat de Ravenol-Mercedes-AMG in de top twintig terechtkwam en dus door mocht naar Top Qualifying 2. Het doel was daar om in de top zeven te pakken, maar Engel zette überhaupt geen tijd neer. Hij raakte namelijk de vangrails in Hatzenbach, waardoor de achterwielophanging afbrak. Hij baalt dan ook als een stekker.

Banden niet in het juiste temperatuurvenster

"Ja, uiteraard erg teleurstellend. Mijn excuses aan het team. Dit is niet de uitkomst waar ook maar iemand van ons op hoopte", vertelde Engel tegenover onder andere GPFans. "Het was mijn fout. De banden zaten nog niet volledig in het juiste temperatuurvenster. Ik was aan het pushen om ze op temperatuur te krijgen, maar werd op dat moment verrast door een plotseling momentje van overstuur."

De Duitser wil nu gewoon de kwalificatie vergeten en zich concentreren op de race van zaterdag en zondag: "De focus ligt nu op de race. Ik weet dat we een geweldig team hebben bij Mercedes-AMG Team Ravenol. Ze zijn al hard aan de slag om de auto te repareren en zo goed mogelijk voor te bereiden op morgen. Ik kijk ernaar uit om de auto weer de baan op te krijgen, de race nu vanaf P25 te starten en hopelijk een sterke comeback te maken."

