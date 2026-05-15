Engstler after 24h Nurburgring pole

Engstler dolblij na lastige poleronde voor 24h Nürburgring: "Alsof ik zeep op mijn banden had"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lamborghini en ABT Motorsport zal bij de start van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring de volledige eerste rij bezetten. Luca Engstler in de Red Bull-bolide klokte namelijk de snelste tijd in Top Qualifying 3 voor teamgenoot Marco Mapelli, die de groene Schaeffler-wagen bestuurde. Engstler reageert na een lastige poleronde.

In de allesbeslissende Top Qualifying 3 mochten de twaalf beste auto's om de pole position strijden. Iedereen mocht twee getimede ronden doen. Uiteindelijk pakte Engstler dus de eerste plaats met een tijd van 8:11.123. Mapelli, die de auto deelt met onder andere de Nederlander Nicky Catsburg, kwam slechts 0.345 seconden tekort. Daarachter vonden we de Scherer Sport-PHX-Audi van Christopher Haase en de Verstappen-Mercedes-AMG van Dani Juncadella op acht tienden afstand.

Lastige omstandigheden voor poleronde

"Ik zou niet zeggen dat ik hier de snelste ben, maar ik denk dat ons pakket gewoon enorm goed was", begint Engstler tegenover GPFans. "Ik ben iedereen die erbij betrokken is dankbaar, het team, maar ook mijn teamgenoten. Ik denk niet dat ik nu de enige ben die de eer verdient."

Een gemakkelijke poleronde was het dan ook niet door de regen die was gevallen tijdens de kwalificatiesessie vóór TQ3. "De eerste ronde was eerlijk gezegd raar. Ik weet niet hoe het voor de anderen was, maar nat was het eigenlijk niet meer. Ik besloot vol gas te geven, en ik denk dat de baan in de 25 à 30 minuten die volgden, behoorlijk opwarmde. In de bochten die nog in de schaduw lagen, was het een beetje vochtig, maar er was wel een droge lijn. De baanomstandigheden waren niet ideaal, maar wel bijna ideaal", aldus de Duitser.

De grootste uitdaging was de eerste ronde overleven. "Het voelde alsof ik zeep op mijn banden had, waardoor ik het vertrouwen niet kon opbouwen." Toch lukte het om in de getimede ronden de pole te pakken.

