Net als Verstappen zelf rijden op de Nürburgring? Dit is wat het kost en wat je moet weten

Wil je in de voetsporen van Max Verstappen treden en zelf een rondje op de Nürburgring rijden? GPFans legt je uit hoe je zelf de ´Groene Hel´ kan trotseren, wat dat geintje kost en waar je moet zijn.

Verstappen is dit weekend teruggekeert naar de Nürburgring, om zijn debuut te maken in de roemruchtige 24-uursrace. De viervoudig wereldkampioen stapt samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Het aantal inschrijvingen voor de 24 uur van de Nürburgring is dit jaar enorm toegenoemen, met in totaal maar liefst 161 inschrijvingen. Daarnaast is het weekend qua bezoekers voor het eerst de geschiedenis van het evenement volledig uitverkocht. De hype rondom het weekend is enorm. En off je nu al jarenlang fan bent van langeafstandraces of bent meegesleept door het Verstappen-effect, het is misschien interessant om te weten dat ook jij een rondje kunt rijden op de Nürburgring - al zij het tijdens een rustiger weekend op de kalender.

Alles wat je moet weten over rijden op de Nürburgring

GPFans legt aan je uit hoe je het circuit zelf kan bestormen: van wat het kost, tot de belangrijkste regels.

Waar ligt de Nürburgring en hoe kom je er?

De Nürburgring ligt in het stadje Nürburg in Rijnland-Palts, Duitsland, te midden van het Eifelgebergte en een middeleeuws kasteel.Internationale bezoekers kunnen de Nürburgring bereiken via de luchthaven Keulen-Bonn en vervolgens naar het circuit rijden; deze rit duurt naar schatting een uur en tien minuten. Vanuit Nederland kan je uiteraard gewoon direct in de auto stappen.

Hoeveel kost het om op de Nürburgring te rijden?

Een ronde op de Nordschleife (20,832 km) kost van maandag tot en met donderdag € 30, terwijl dit van vrijdag tot en met zondag of op feestdagen € 35 kost. Een sessie van 15 minuten op het Grand Prix-circuit kost op alle dagen € 35. Een seizoenskaart voor 2026 kost € 3.000.

Moet je reserveren om op de Nürburgring te rijden?

Je hoeft niet op voorhand te reserveren om op de Nürburgring te rijden, maar je moet wel op voorhand online een profiel aanmaken op de website van de Nürburgringen je tegoed opwaarderen. Vervolgens kan je gewoon direct naar het circuit heenrijden. Met je ticket - dat kan een Basic- of een Season-kaart zijn - of met de QR-code in je gebruikersprofiel krijg je toegang tot de racebanen en kun je meteen aan de slag. Zodra je geregistreerd bent, kun je je tegoed opwaarderen via het online systeem.Je kunt ook anoniem tegoed kopen in de vorm van een Basic-kaart bij het informatiecentrum of aan de kassa op de Nordschleife.

Hoe oud moet je zijn om met je eigen auto op de Nürburgring te rijden?

Bestuurders worden over het algemeen toegestaan vanaf achttien jaar.

Kan je in je eigen auto rijden op de Nürburgring?

Ja, je kunt in auto's en op motoren rijden op de Nürburgring die zijn toegestaan op de openbare weg. Op de Nordschleife zijn echter enkel toeristenauto's toegestaan.

Wat zijn de regels als je zelf rijdt op de Nürburgring?

Op de Nürburgring gelden de verkeersregels van de Duitse verkeersreglementering (StVO) en de Duitse voertuigreglementering (StVZO). Wat veiligheidsuitrusting betreft, is het dragen van een helm niet verplicht voor automobilisten, maar motorrijders moeten volledige beschermende kleding en een helm dragen. Het is ook toegestaan om passagiers mee te nemen. Het gebruik van veiligheidsgordels wordt aangeraden. Bezoekers wordt ook aangeraden om het alarmnummer van de Nürburgring van tevoren in hun mobiele telefoon op te slaan: +49 (0) 2691 302 9111.

Is mijn auto verzekerd als ik op de Nürburgring rij?

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden meestal geen schade die wordt opgelopen tijdens het rijden op de Nürburgring.

En vergeet niet: het is letterlijk een eenrichtingsweg

De Nürburgring is officieel een eenrichtingsweg. Dus als er op de website staat dat je met de klok mee moet rijden, is dat niet als grapje bedoeld.

