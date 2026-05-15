Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
Mex Jansen is één van bijna dertig Nederlanders in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, en hij komt in actie met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Walkenhorst Motorsport. Na alle kwalificatiesessies heeft hij in totaal pas negen Nordschleife-rondjes gedaan, maar de 20-jarige uit Zevenaar is in rap tempo snelheid aan het vinden.
Jansen is misschien niet de meest bekende naam voor de Nederlandse fans die dit weekend voor het eerst inschakelen bij de 24h Nürburgring, maar het is wel een talent waar we goed op moeten letten. Hij werd in 2024 kampioen in de Supercar Challenge en viel daarmee meteen op bij teams uit de GT World Challenge. Hij sleepte daar in 2025 meteen de Silver Cup-titel binnen in de Sprint Cup. Nu heeft Jansen een zitje gescoord bij Walkenhorst Motorsport voor de 24h Nürburgring, waar hij een GT3-auto in de Pro-Am-klasse deelt met Nico Hantke en amateurrijders Anders Buchardt en Henry Walkenhorst. Binnen de SP 9 Pro-Am-klasse zijn ze achtste geworden in de kwalificatie.
Vertrouwen met elke ronde opbouwen
"Top Qualifying zit erop met P8 in onze klasse. Zoals verwacht waren dit voor mij eigenlijk de eerste echt droge rondjes van het weekend", vertelde Jansen tegenover GPFans na de vrijdagssessies. De wisselde omstandigheden maakte de kwalificaties op donderdag erg uitdagend. "In totaal was dit pas mijn negende ronde ooit op de Nordschleife."
De Aston Martin-coureur vervolgde: "Je merkt hier echt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt. Ik verbeterde elke run met ongeveer vijf seconden per ronde. En eerlijk gezegd denk ik dat er met nog één ronde nog eens vijf seconden af had gekund. Maar goed... Als, als..." Jansen kijkt erg uit naar de 24-uurswedstrijd. "Morgen de race, zin in!"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
- 10 minuten geleden
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
- 2 uur geleden
Engstler dolblij na lastige poleronde voor 24h Nürburgring: "Alsof ik zeep op mijn banden had"
- Vandaag 15:05
LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
- Vandaag 13:17
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'
Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
Net binnen
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
- 10 minuten geleden
Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'
- 1 uur geleden
- 1
Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
- 1 uur geleden
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
- 2 uur geleden
Turkije dit jaar terug op de Formule 1-kalender? "Een goed plan, veel mooie races daar"
- 3 uur geleden
Glock vol lof over Verstappen op de Nürburgring: 'We moeten voor hem knielen'
- Vandaag 15:45
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
- 3 mei