Mex Jansen is één van bijna dertig Nederlanders in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, en hij komt in actie met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Walkenhorst Motorsport. Na alle kwalificatiesessies heeft hij in totaal pas negen Nordschleife-rondjes gedaan, maar de 20-jarige uit Zevenaar is in rap tempo snelheid aan het vinden.

Jansen is misschien niet de meest bekende naam voor de Nederlandse fans die dit weekend voor het eerst inschakelen bij de 24h Nürburgring, maar het is wel een talent waar we goed op moeten letten. Hij werd in 2024 kampioen in de Supercar Challenge en viel daarmee meteen op bij teams uit de GT World Challenge. Hij sleepte daar in 2025 meteen de Silver Cup-titel binnen in de Sprint Cup. Nu heeft Jansen een zitje gescoord bij Walkenhorst Motorsport voor de 24h Nürburgring, waar hij een GT3-auto in de Pro-Am-klasse deelt met Nico Hantke en amateurrijders Anders Buchardt en Henry Walkenhorst. Binnen de SP 9 Pro-Am-klasse zijn ze achtste geworden in de kwalificatie.

Vertrouwen met elke ronde opbouwen

"Top Qualifying zit erop met P8 in onze klasse. Zoals verwacht waren dit voor mij eigenlijk de eerste echt droge rondjes van het weekend", vertelde Jansen tegenover GPFans na de vrijdagssessies. De wisselde omstandigheden maakte de kwalificaties op donderdag erg uitdagend. "In totaal was dit pas mijn negende ronde ooit op de Nordschleife."

De Aston Martin-coureur vervolgde: "Je merkt hier echt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt. Ik verbeterde elke run met ongeveer vijf seconden per ronde. En eerlijk gezegd denk ik dat er met nog één ronde nog eens vijf seconden af had gekund. Maar goed... Als, als..." Jansen kijkt erg uit naar de 24-uurswedstrijd. "Morgen de race, zin in!"

