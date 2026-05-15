Volgens voormalig Formule 1-coureur Jenson Button kampen zelfs de meest succesvolle coureurs, zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen, met onzekerheden. De wereldkampioen van 2009 stelt dat de mentale druk in de sport enorm is en dat een gebrek aan zelfvertrouwen bij elke rijder op de loer ligt. Dat laat de Brit weten in de podcast Beyond the Grid.

Hamilton en Verstappen hebben samen elf wereldtitels veroverd, maar toch ontkomen zij niet aan de twijfels die bij de autosport komen kijken. Beide coureurs bevinden zich momenteel in een uitdagende fase van hun carrière. De 41-jarige Hamilton rijdt sinds begin vorig jaar voor Ferrari en heeft moeite om het tempo van teamgenoot Charles Leclerc structureel te volgen. Verstappen beleeft op zijn beurt een frustrerende start van het seizoen bij Red Bull Racing en kijkt tegen een flinke achterstand aan in het kampioenschap. Volgens Button kan een bepaalde mate van onzekerheid de motivatie van deze topcoureurs vergroten, maar kan het hen mentaal ook opbreken.

Mentale tol in de Formule 1

Button benadrukt dat zelfs een meervoudig kampioen als Hamilton bevestiging zoekt bij zijn team. "Als coureurs zijn we niet perfect. We zijn onzeker, en dat geldt voor elke coureur. Als ik Lewis Hamilton vorig jaar bij Ferrari over de boordradio hoor, en hij stelt een vraag waarop het team niet direct antwoordt, dan reageert hij met: 'Heb ik iets verkeerd gedaan?' Je bent een zevenvoudig wereldkampioen. Het zelfvertrouwen dat je zou moeten hebben, is buitenaards. Maar toch sluipen er onzekerheden in", aldus de oud-coureur.

De druk om constant te presteren ten opzichte van de man in de andere auto is volgens Button een grote factor die rijders kan opbreken. "Je vergeet wat je hebt bereikt en denkt alleen maar aan de laatste sessie. Je denkt: 'Ik ben niet goed genoeg. Ik was twee tienden langzamer dan mijn teamgenoot'. Het is bizar, en de druk die je jezelf oplegt is enorm. Daarom zie je zoveel coureurs falen in de sport, ondanks hun talent. Mentaal bevinden ze zich gewoon op een hele donkere plek".

Button prijst in dat kader Lando Norris, de regerend wereldkampioen van 2025, die de afgelopen jaren openhartig sprak over zijn mentale gezondheid. "Ik heb het van veel coureurs gehoord. We zien het als een zwakte, dus we praten er niet over. Dat is wat me zo verbaast aan Lando, de manier waarop hij zich de afgelopen jaren heeft uitgesproken over mentale gezondheid. Echt heel goed, en ik denk dat je daar veel kracht uit haalt".

Ook andere grootheden uit het verleden, zoals Michael Schumacher, kampten volgens Button met deze gevoelens. Hij stelt dat wat de buitenwereld vaak als arrogantie beschouwt, in werkelijkheid een verdedigingsmechanisme is. "Er zijn bepaalde coureurs van wie ik dacht dat ze een beetje arrogant overkwamen. Maar dat is het niet, ze willen gewoon geen mensen toelaten. Ze weten dat ze onzekerheden hebben, en dat is het grootste probleem, want dan kom je er nooit overheen".

De kern van het probleem ligt volgens de voormalig Brawn- en McLaren-coureur in de verhouding tussen winst en verlies, iets wat hij ook toeschrijft aan de huidige situatie van viervoudig wereldkampioen Verstappen. Button wijst naar zijn eigen statistieken om dit te illustreren. "Het komt erop neer dat je vaker verliest dan dat je wint. In de Formule 1 heb ik driehonderd Grands Prix gereden en er vijftien gewonnen. Vijftien! Ik heb dus 285 races verloren. Wat Lewis Hamilton heeft bereikt is buitengewoon, maar ook hij heeft veel vaker verloren dan gewonnen. Dat is waarom het mentaal zwaar is in elke sport, omdat je vaker verliest dan wint".

