Turkije dit jaar terug op de Formule 1-kalender? "Een goed plan, veel mooie races daar"

De Grand Prix van Turkije wordt in de wandelgangen genoemd als wildcard om wellicht dit seizoen al terug te keren op de Formule 1-kalender. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en verslaggever Jan Bolscher de mogelijkheid.

Na het wegvallen van de Formule 1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië begin dit seizoen vanwege de situatie in het Midden-Oosten, wordt er door de FIA en de Formule 1 druk gezocht naar een manier om de weggevallen evenementen op te vullen. Een optie die hierbij wordt genoemd is dat de Grand Prix van Bahrein of de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden in het gat op de kalender tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore (zondag 4 oktober). Een andere mogelijkheid zou zijn dat de Grand Prix van Abu Dhabi een week wordt verplaatst, en de Grand Prix van Saoedi-Arabië ertussen wordt geplakt. Dit zou het seizoen echter voorzien van een viervoudige afsluiter. Een derde optie zou zijn dat de Grand Prix van Turkije – in 2027 terug op de kalender – al dit jaar haar rentree maakt.

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam behandelt presentator Sebastiaan Kissing kijkersvragen, waarbij Bolscher wordt gevraagd of hij Turkije graag dit jaar al terug zou zien: "Dat lijkt mij een prima plan, mits je hem er bij het Europese deel ergens bij in kan fietsen", klinkt het. "Er wordt gezegd dat Saoedi-Arabië misschien aan het eind van het seizoen alsnog wordt verreden, waardoor de laatste vier races van het seizoen (Las Vegas, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi) in vier weken tijd achter elkaar zouden worden verreden. Als kijker vind ik dat leuk, maar voor de teams en de coureurs vind ik dat te heftig. Turkije heeft met Istanbul Park een heel mooi circuit. We hebben daar gave races gezien, dus dat mag van mij zeker dit jaar al terugkomen."

