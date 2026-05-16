Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou de Formule 1 het vertrek van Max Verstappen overleven en simpelweg een nieuwe superster omarmen. De Oostenrijker reageert daarmee op de aanhoudende geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen, die zich momenteel voorbereidt op de 24 uur van de Nürburgring. Dit laat hij weten in gesprek met RTL.

De toekomst van de Nederlander bij Oracle Red Bull Racing is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. Hoewel zijn contract op papier doorloopt tot eind 2028, zou hij over ontsnappingsclausules beschikken. De seizoensstart verloopt bovendien moeizaam: na vier races bezet de coureur in de RB22 slechts de zevende plaats in het kampioenschap met 26 punten. Tegelijkertijd maakt hij dit weekend zijn debuut in de endurance-klassieker in Duitsland, waar hij namens Winward Racing in een Mercedes-AMG GT3 tijdens de eerste kwalificatie de derde tijd noteerde.

Plezier buiten de Formule 1

Zijn teamgenoot tijdens de 24-uursrace, Dani Juncadella, merkt op dat de stercoureur momenteel veel gelukkiger oogt buiten de koningsklasse. In gesprek met Mundo Deportivo stelt hij dat dit duidelijk zichtbaar is. "Ik zie Max Verstappen overduidelijk genieten", vertelt Juncadella. "De waarheid is dat je het denk ik wel op de foto's en video's kunt zien. Hij ziet er gelukkig uit, hij lacht. En dat is een duidelijk teken dat hij is waar hij graag wil zijn", voegt hij daaraan toe. Toch is de gedrevenheid volgens de Spanjaard niet verdwenen. "Hij is een supercompetitief persoon en hij is hier natuurlijk ook omdat hij wil winnen. Dus voor mij is het geweldig om deel uit te maken van dit project", aldus de coureur.

Kritiek op reglementen

Terwijl Verstappen geniet van de GT-racerij, uiten zowel hij als Marko stevige kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen. Hoewel de FIA eerder deze maand al wijzigingen aankondigde voor volgend jaar, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem naar 60/40 verschuift, is dit voor de 83-jarige adviseur onvoldoende. "Wat er tot nu toe is gebeurd, is duidelijk niet genoeg", stelt Marko. Hij pleit voor een veel grotere stap weg van het energiemanagement. "Benzinemotoren hebben weer meer vermogen nodig", betoogt hij, waarbij hij aangeeft dat de elektrische inzet nog verder omlaag moet. "In hoeverre we weer puur racen kunnen bereiken? Ik weet het niet", aldus de Oostenrijker.

Nieuwe sterren staan op

De onvrede over de regels en de matige seizoensstart voeden de speculaties dat Verstappen de sport mogelijk vroegtijdig de rug toekeert. Marko erkent dat een dergelijk scenario pijnlijk zou zijn, maar ziet het niet als een onoverkomelijke ramp voor de Formule 1. "Het vertrek van Max zou zeker een groot verlies zijn", geeft hij toe. "Maar zo gaat dat in de sport. Als er iemand vertrekt, komt er een nieuwe en die wordt de ster", relativeert hij de situatie.

Voor Marko ligt het fundamentele probleem dan ook niet primair bij de wensen van zijn coureur, maar bij de essentie van de sport zelf. "Maar het gaat er niet alleen om of Max het leuk vindt", benadrukt hij tot slot. "Het gaat om het racen. De Formule 1 heeft momenteel niets meer te maken met het oorspronkelijke karakter", sluit de mentor van Verstappen af.

