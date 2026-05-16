Max Verstappen kan dit weekend een unieke prestatie neerzetten tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Mocht de viervoudig Formule 1-wereldkampioen de prestigieuze endurancerace op zijn naam schrijven, dan evenaart hij Niki Lauda. De Oostenrijkse racelegende is tot op heden de enige coureur die een wereldtitel in de koningsklasse wist te combineren met een eindzege in de 24-uursrace op de beruchte Nordschleife.

De route naar een mogelijke overwinning is voor de huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap echter niet zonder hindernissen. Verstappen deelt een Mercedes-AMG GT3 met teamgenoten Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Het kwartet wist zich tijdens de eerdere kwalificatiesessies niet direct te plaatsen voor de zogeheten Top Qualifying 2. Hierdoor moet de equipe vandaag eerst aan de bak in Top Qualifying 1 om alsnog een kans te maken op de poleposition.

Historische voorgangers beten in het stof

De statistieken benadrukken hoe zeldzaam de potentiële dubbelslag van de Red Bull Racing-coureur is. Waar Lauda in 1973 de zege pakte samen met Hans-Peter Joisten, wisten andere grote namen uit de koningsklasse de race nooit te winnen. Zo verschenen Nelson Piquet in 1994 aan de start, deed Keke Rosberg in 1982 een poging en stond Jack Brabham in 1980 op de grid, maar allen grepen zij naast de overwinning. Daarnaast moet de Nederlander een einde zien te maken aan een droogte voor Mercedes, dat de race sinds 2016 niet meer wist te winnen.

Om überhaupt aan de start te mogen verschijnen, moest de Limburger vorig jaar de verplichte Permit A-licentie behalen. Dit proces verliep moeizaam nadat een teamgenoot tijdens een kwalificatie crashte, waardoor het maken van de benodigde ronden in gevaar kwam. Een speciaal comité oordeelde uiteindelijk dat er sprake was van overmacht, waardoor de licentie alsnog werd toegekend. Eerder dit jaar liet de coureur al zien goed uit de voeten te kunnen op de Nordschleife door in een NLS-race een zware strijd uit te vechten met Audi-coureur Christopher Haase.

De fascinatie van de 28-jarige rijder voor het Duitse circuit is overigens niet nieuw. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthulde dat er in het verleden plannen waren voor een extreme demonstratierun. "Al jaren geleden vertelde Max me enthousiast over de Nordschleife", aldus de Oostenrijker, die het plan destijds persoonlijk afschoot. "Hij wilde toen een demonstratierun rijden met een Formule 1-auto van Red Bull. Maar bij mij gingen toen alle alarmbellen af", zo blikt Marko terug op het idee dat als te riskant werd beschouwd.