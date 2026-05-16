LIVE | Verstappen in warm-upsessie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

De laatste training voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gaat om 10:00 uur van start. Het is de officiële Warm Up om teams de kans te geven alles na te lopen, voordat de race begint. Max Verstappen zal bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de auto delen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella, en ze zullen de baan op gaan samen met 158 andere bolides waarvan 41 in de SP 9-klasse voor GT3-wagens. Een Porsche Cup-bolide uit de AT2-klasse en een BMW uit de M2 Racing-klasse hebben zich teruggetrokken. Volg hier live alles mee tijdens de sessie die één uur lang zal duren.

