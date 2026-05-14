Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens voormalig Formule 1-ingenieur Aldo Costa is het onwaarschijnlijk dat Lewis Hamilton zijn droom van een achtste wereldtitel bij Ferrari gaat verwezenlijken. De Italiaan stelt dat de leeftijd van de 41-jarige coureur een rol begint te spelen en dat een natuurlijke prestatiedaling onvermijdelijk is.

Dat laat hij optekenen in de podcast Terruzzi Racconta. Na een dienstverband van twaalf jaar bij Mercedes maakte Hamilton de overstap naar Ferrari voor een laatste kans op mondiaal succes. Na een teleurstellend eerste jaar bij de Italiaanse renstal, waarin hij geen enkele podiumplaats wist te behalen, heeft de Brit dit seizoen de weg omhoog weer gevonden onder de nieuwe aerodynamische reglementen. Toch kijkt hij na vier races al tegen een achterstand van 49 punten aan op kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Bovendien is hij verwikkeld in een hevige interne strijd met teamgenoot Charles Leclerc. De twee Ferrari-coureurs zijn in het kampioenschap slechts acht punten van elkaar gescheiden, met McLaren-coureur Lando Norris precies tussen hen in.

Onvermijdelijk verval

Costa, die in het verleden nauw samenwerkte met Hamilton bij Mercedes, betwijfelt of de routinier nog in staat is om de absolute top te bereiken. "Vanuit emotioneel oogpunt zou ik heel graag zien dat hij eindelijk zijn droom waarmaakt om die achtste wereldtitel met Ferrari te winnen", begint de voormalig ingenieur. "Hij is nu 41 jaar oud en naar mijn mening bereikt elke coureur uiteindelijk een punt waarop de prestaties een beetje beginnen af te nemen", vervolgt hij. Hoewel Costa benadrukt dat het aan de huidige race-ingenieurs is om te beoordelen of Hamilton zich al in die fase bevindt, ziet hij wel een patroon. "Dat moment komt onvermijdelijk voor iedereen, daar kun je niet veel aan doen. Hij bevindt zich bovendien naast een extreem sterke teamgenoot", aldus Costa.

Eerdere kritiek Schumacher

De uitspraken van Costa volgen kort op opmerkingen van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, die eveneens kritisch naar de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen kijkt. Hamilton is momenteel bezig aan zijn twintigste seizoen in de koningsklasse van de autosport. "Hamilton heeft alles bereikt wat hij maar kon bereiken", stelt Schumacher. "Hij is een van de meest succesvolle coureurs in de Formule 1. Hij verdient het, en wat hij dit jaar weer heeft gedaan, deze comeback, is fantastisch. Maar ik denk dat alles een einde heeft, behalve een worst, die heeft er twee", grapte de Duitser. Schumacher is van mening dat niet alleen Hamilton, maar ook Fernando Alonso plaats moet maken voor een nieuwe generatie. "Het is tijd, en hetzelfde moet ik zeggen over Fernando Alonso: Hamilton en Alonso hebben een prachtige tijd gehad in de Formule 1. Maar nu is het tijd voor hen beiden om aan het einde van het jaar hun cockpits te verlaten en jonge mensen een kans te geven", besloot de analist.

