Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams
Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner onderzoekt Max Verstappen momenteel zijn opties bij Ferrari, McLaren en Mercedes. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen door de aanhoudende problemen bij Red Bull Racing genoodzaakt is om verder te kijken dan zijn huidige werkgever. Dat laat hij weten in gesprek met casino.org.
Hoewel Verstappen nog een contract heeft tot en met eind 2028 bij de formatie uit Milton Keynes, beleeft Red Bull een uiterst moeizame start van het seizoen 2026. Na vier verreden races staat de renstal slechts vierde in het constructeurskampioenschap met dertig punten, terwijl Verstappen zelf de zevende plek in het rijdersklassement bezet. Naar verluidt bevat zijn verbintenis een prestatieclausule: als de Nederlander bij de start van de officiële zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat, zou hij aan het einde van het jaar vroegtijdig kunnen vertrekken.
Ruimte maken voor Verstappen
Steiner is ervan overtuigd dat de absolute topteams de komst van Verstappen serieus zullen overwegen, ondanks hun huidige line-ups voor de komende seizoenen. "Naar mijn mening kan Max maar naar drie teams: Ferrari, McLaren of Mercedes", stelt de voormalig teambaas. "Maar is er momenteel iets beschikbaar? Misschien niet, maar zouden ze iets beschikbaar maken voor Max Verstappen? Dat is de grote vraag", vervolgt hij. Steiner trekt daarbij de vergelijking met een eerdere opvallende transfer in de sport. "Kijk maar naar toen Ferrari Carlos Sainz liet gaan, die het goed deed, omdat Lewis Hamilton op de markt kwam", aldus Steiner.
De Lambiase-connectie
Een overstap naar McLaren wordt door de media als een serieuze optie gezien, mede doordat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Verstappen, zijn vertrek naar de renstal uit Woking officieel heeft aangekondigd. Lambiase gaat daar uiterlijk in 2028 aan de slag in de nieuwe rol van Chief Racing Officer. Steiner benadrukt dat een coureur van het kaliber Verstappen altijd deuren opent bij concurrerende teams. "Sommige teams zullen erover nadenken", stelt hij. "Wie is bereid op te offeren wat ze nu hebben voor Max, want Max is naar mijn mening de kampioen, hij is de allerbeste. Hij is niet de wereldkampioen, dat is Lando natuurlijk, maar hij is wel een viervoudig wereldkampioen", legt Steiner uit over de huidige pikorde in de Formule 1.
Gesprekken achter de schermen
Ondanks dat Mercedes momenteel het kampioenschap domineert in mei 2026, verwacht Steiner dat het kamp-Verstappen niet stilzit en de markt verkent. "Ik denk dat zoiets moet gebeuren, maar dat is wel what Max zal zoeken. En ik weet vrij zeker dat we hem niet hoeven te vertellen dat hij dat moet doen", voorspelt hij over de strategie van de Nederlander. De Italiaan denkt echter niet dat de rode loper bij de concurrentie overal direct volledig wordt uitgerold. "Hij zal rondkijken en met deze drie teams praten, maar ik denk niet dat er één specifiek op hem gefocust is", sluit Steiner af.
