Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner onderzoekt Max Verstappen momenteel zijn opties bij Ferrari, McLaren en Mercedes. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen door de aanhoudende problemen bij Red Bull Racing genoodzaakt is om verder te kijken dan zijn huidige werkgever. Dat laat hij weten in gesprek met casino.org.

Hoewel Verstappen nog een contract heeft tot en met eind 2028 bij de formatie uit Milton Keynes, beleeft Red Bull een uiterst moeizame start van het seizoen 2026. Na vier verreden races staat de renstal slechts vierde in het constructeurskampioenschap met dertig punten, terwijl Verstappen zelf de zevende plek in het rijdersklassement bezet. Naar verluidt bevat zijn verbintenis een prestatieclausule: als de Nederlander bij de start van de officiële zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat, zou hij aan het einde van het jaar vroegtijdig kunnen vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Ruimte maken voor Verstappen

Steiner is ervan overtuigd dat de absolute topteams de komst van Verstappen serieus zullen overwegen, ondanks hun huidige line-ups voor de komende seizoenen. "Naar mijn mening kan Max maar naar drie teams: Ferrari, McLaren of Mercedes", stelt de voormalig teambaas. "Maar is er momenteel iets beschikbaar? Misschien niet, maar zouden ze iets beschikbaar maken voor Max Verstappen? Dat is de grote vraag", vervolgt hij. Steiner trekt daarbij de vergelijking met een eerdere opvallende transfer in de sport. "Kijk maar naar toen Ferrari Carlos Sainz liet gaan, die het goed deed, omdat Lewis Hamilton op de markt kwam", aldus Steiner.

De Lambiase-connectie

Een overstap naar McLaren wordt door de media als een serieuze optie gezien, mede doordat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Verstappen, zijn vertrek naar de renstal uit Woking officieel heeft aangekondigd. Lambiase gaat daar uiterlijk in 2028 aan de slag in de nieuwe rol van Chief Racing Officer. Steiner benadrukt dat een coureur van het kaliber Verstappen altijd deuren opent bij concurrerende teams. "Sommige teams zullen erover nadenken", stelt hij. "Wie is bereid op te offeren wat ze nu hebben voor Max, want Max is naar mijn mening de kampioen, hij is de allerbeste. Hij is niet de wereldkampioen, dat is Lando natuurlijk, maar hij is wel een viervoudig wereldkampioen", legt Steiner uit over de huidige pikorde in de Formule 1.

Gesprekken achter de schermen

Ondanks dat Mercedes momenteel het kampioenschap domineert in mei 2026, verwacht Steiner dat het kamp-Verstappen niet stilzit en de markt verkent. "Ik denk dat zoiets moet gebeuren, maar dat is wel what Max zal zoeken. En ik weet vrij zeker dat we hem niet hoeven te vertellen dat hij dat moet doen", voorspelt hij over de strategie van de Nederlander. De Italiaan denkt echter niet dat de rode loper bij de concurrentie overal direct volledig wordt uitgerold. "Hij zal rondkijken en met deze drie teams praten, maar ik denk niet dat er één specifiek op hem gefocust is", sluit Steiner af.

F1 Kalender 2026 Ronde Grand Prix Datum Status/Opmerking 1 Australië (Melbourne) 8 maart Verreden 2 China (Shanghai) 15 maart Verreden (Sprint) 3 Japan (Suzuka) 29 maart Verreden - Bahrein (Sakhir) 12 april Geannuleerd - Saoedi-Arabië (Jeddah) 19 april Geannuleerd 4 Miami 3 mei Verreden (Sprint) 5 Canada (Montreal) 24 mei Aankomend (Sprint) 6 Monaco 7 juni Aankomend 7 Spanje (Barcelona) 14 juni Aankomend 8 Oostenrijk (Spielberg) 28 juni Aankomend 9 Groot-Brittannië (Silverstone) 5 juli Aankomend (Sprint) 10 België (Spa-Francorchamps) 19 juli Aankomend 11 Hongarije (Boedapest) 26 juli Start Zomerstop 12 Nederland (Zandvoort) 23 augustus Einde Zomerstop (Sprint) 13 Italië (Monza) 6 september Aankomend 14 Spanje (Madrid) 13 september Debuutrace 15 Azerbeidzjan (Bakoe) 26 september Zaterdagrace 16 Singapore 11 oktober Aankomend (Sprint) 17 Verenigde Staten (Austin) 25 oktober Aankomend 18 Mexico-Stad 1 november Aankomend 19 Brazilië (São Paulo) 8 november Aankomend 20 Las Vegas 21 november Zaterdagrace 21 Qatar (Lusail) 29 november Aankomend 22 Abu Dhabi (Yas Marina) 6 december Slotrace

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd