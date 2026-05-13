Volgens Lewis Hamilton heeft Ferrari mogelijk een cruciale innovatie aan de voorvleugel gemist ten opzichte van de concurrentie. De Britse coureur stelt dat rivalen als McLaren en Mercedes een voorsprong hebben genomen met een afwijkend aerodynamisch concept en is van mening dat zijn team dit grondig moet onderzoeken. Dat laat hij weten in gesprek met de aanwezige media, waaronder Motorsport Week.

Hoewel Ferrari hoopte het gat naar koploper Mercedes te dichten door maar liefst elf updates mee te nemen naar de Grand Prix van Miami, bleek de realiteit op de baan weerbarstig. Een sterk verbeterd McLaren leek de Italiaanse renstal in de pikorde te zijn gepasseerd. Hamilton, die in Florida als zesde over de streep kwam, vermoedt dat de concurrentie een gebied heeft geëxploiteerd dat Ferrari over het hoofd heeft gezien.

Voorvleugel als pijnpunt

Hamilton benadrukt dat de Scuderia hard heeft gewerkt aan de nieuwe onderdelen, maar dat de vooruitgang niet opweegt tegen de stappen die de concurrentie heeft gezet. "Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt om die componenten te brengen en het is een stap, maar de anderen hebben ook een stap gezet", aldus Hamilton. Hij wijst daarbij specifiek naar de voorvleugel, een onderdeel dat McLaren voor de race in Florida volledig had herzien. "Ik hoorde dat McLaren een stap bracht en het was veel meer waard dan ze hadden verwacht. Dat is niet hoe wij de onze hebben ervaren. Zij, Mercedes, McLaren en Red Bull, doen iets anders met hun voorvleugel in vergelijking met ons. We moeten daar dus naar kijken om te zien of er iets is dat we kunnen verbeteren", verklaart de meervoudig wereldkampioen.

Conceptuele achterstand

Gevraagd of het verschil in de afstelling voor de rechte stukken zit, is de coureur stellig. "Concept, denk ik", reageert hij. "Als je gewoon naar de vleugel van alle anderen kijkt en naar ons kijkt, zie je dat het er anders uitziet. Dus ik weet niet of dat noodzakelijkerwijs het hele ding is, maar ik vraag me af wat dat doet, want de anderen lijken het te hebben en ze zijn verbeterd". Terwijl Ferrari zich onder meer onderscheidt met een opvallende achtervleugel en een push-rod ophanging, lijken de rivalen juist aan de voorkant van de auto een efficiëntere luchtstroom te hebben gevonden.

Moeizame jacht op Mercedes

De zorgen van Hamilton komen op een moment dat Ferrari de achtervolging moet inzetten op Mercedes, dat momenteel het constructeurskampioenschap domineert. In het rijdersklassement bezet Hamilton momenteel de vijfde plaats met 51 punten, ruim achter leider Kimi Antonelli die al honderd punten wist te verzamelen. Om de aansluiting te behouden, zal het team uit Maranello de concepten van de concurrentie in detail moeten analyseren in de aanloop naar de volgende race in Canada.