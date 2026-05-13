'Leclerc ontvangt aanbieding van Formule 1-team Aston Martin'
Charles Leclerc zou een serieuze aanbieding van het Formule 1-team van Aston Martin hebben afgewezen. Dat meldt de Britse journalist Joe Saward in zijn eigen nieuwsbrief.
Leclerc is al enige tijd niet meer weg te denken bij het team van Ferrari. De Monegask maakte in 2018 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Sauber, om vervolgens in 2019 de overstap naar de Italiaanse grootmacht te maken als opvolger van Kimi Räikkönen. De inmiddels 28-jarige coureur is sindsdien 'het wonderkind' van Ferrari, dat het coureurskampioenschap terug moet brengen naar Maranello. Inmiddels is Leclerc echter alweer bezig aan zijn achtste seizoen in dienst van de Scuderia, maar de wereldtitel is nog nooit serieus in beeld geweest. Dat ligt vooral aan de performance van Ferrari de afgelopen jaren, en niet aan de verdiensten van de achtvoudig racewinnaar.
Leclerc wijst aanbod Aston Martin af
Ondanks de tegenvallende performance van Ferrari wordt Leclerc in het geruchtencircuit zelden genoemd. De keren dat de Monegask de afgelopen jaren met een ander team in verband werd gebracht, zijn op één hand te tellen. Toch zou er nu een formatie zijn geweest die een serieuze poging heeft gedaan om Leclerc los te weken bij Ferrari. De doorgaans goed ingevoerde journalist Joe Saward meldt in zijn eigen nieuwsbrief dat Leclerc een aanbieding van Aston Martin heeft afgewezen.
Mocht dit waar zijn, is dit ongetwijfeld een grote opluchting voor Ferrari. Het contract van Lewis Hamilton verloopt aan het eind van dit jaar, en het is nog onduidelijk of de zevenvoudig wereldkampioen doorgaat. Als ook Leclerc de formatie verlaat, moet Ferrari dus plots op zoek naar een volledig nieuwe line-up.
