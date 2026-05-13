Max Verstappen zal het komende weekend schitteren tijdens de 24h Nürburgring en de viervoudig wereldkampioen is natuurlijk de grote trekpleister voor het aankomende weekend. Ook commerciële partijen zien daar natuurlijk hun kansen in en dus schittert de viervoudig wereldkampioen in een Duitse reclame.

Verstappen gaat dit jaar zijn droom laten uitkomen met deelname aan de beruchte 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander doet dat vanzelfsprekend niet alleen. Hij gaat de strijd aan samen met drie andere heren: Jules Gounon [Andorra/Frankrijk], Dani Juncadella [Spanje] en Lucas Auer [Oostenrijk]. Het aankomend weekend is het eindelijk zover en gaat het gebeuren en ook in Duitsland is dat een heel gebeuren. Zo zien we de Nederlander nu ook terug in een Duitse reclame in een tankstation met zijn wagen in aanloop naar de race van aankomend weekend.

