close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Tom Coronel, Verstappen, socials

Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"

Tom Coronel, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Komend weekend staat de veelbesproken 24h Nürburgring op het programma. Tom Coronel vindt dat er geen enkel circuit ter wereld dat kan tippen aan de Nürburgring. De Nederlander stelt dat de uitdagingen op de befaamde Duitse omloop uniek zijn en dat het evenement een speciale plek op zijn racekalender inneemt.

Komend weekend staat de befaamde 24-uursrace op het programma. Coronel komt tijdens deze editie uit in de SP9/AT1-klasse met een Audi R8 LMS GT3 van het team Max Kruse Racing. Hij deelt de wagen met Duncan Huisman en Jan Jaap van Roon in een deelnemersveld dat uit meer dan honderddertig auto's bestaat. De coureur heeft zijn vaste camper, het zogeheten 'Corotel', inmiddels al op het circuit geïnstalleerd ter voorbereiding op de koude weersomstandigheden. Voor Coronel is de race in Duitsland het absolute hoofddoel van het jaar. "De Nürburgring is voor mij het hoogtepunt van het jaar", benadrukt hij in de video. "Hier heb ik het hele jaar naar uitgekeken. En als het niet goed gaat, moet ik weer een jaar wachten. Niets ter wereld kan evenaren wat hier gebeurt", aldus Coronel.

Ongeëvenaarde uitdaging

De coureur wijst daarbij specifiek op het extreme karakter van de baan, waar dit weekend meer dan 130 auto's aan de start verschijnen. "Dit is ook het circuit waar je springt, waar je loskomt met de auto. Dat bestaat nergens ter wereld", legt hij uit. Naast de hoogteverschillen vormen ook de kombochten een fysieke beproeving voor de coureurs in de GT3-klasse. "Je komt twee keer in een kombocht terecht, daar stuiter je echt doorheen. Daar moet je zorgen dat je het zicht houdt, want anders klapperen gewoon de vullingen uit je tanden", omschrijft Coronel de brute krachten in de auto. Het meedogenloze karakter maakt de uithoudingsrace volgens hem een klasse apart, zeker gezien de voorspelde lage temperaturen en de enorme drukte op de baan. "Dit is anders dan alle andere 24-uursraces. Deze bijt hard, heel hard", besluit de analist.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Viaplay 24 uur van de Nürburgring Tom Coronel

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'

Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'

  • 3 uur geleden
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

  • Vandaag 15:10
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • 29 minuten geleden
  • 1
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking

Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking

  • Vandaag 16:05
Winkelhock onder de indruk van techniek Verstappen op Nürburgring: "Het is krankzinnig"

Winkelhock onder de indruk van techniek Verstappen op Nürburgring: "Het is krankzinnig"

  • Vandaag 10:46
Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap Recap

Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:43

Net binnen

19:52
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
17:55
Russell mocht niet naar Nürburgring: 'Ik heb het ooit geprobeerd bij Toto'
17:00
Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'
16:05
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
15:10
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

29 minuten geleden 1
Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld 24h Nürburgring

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Vandaag 08:01
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit uitbreiding padborg park

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

Gisteren 18:08 3
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring Aparte regels

De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Gisteren 15:36
Ontdek het op Google Play
x