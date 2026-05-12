Komend weekend staat de veelbesproken 24h Nürburgring op het programma. Tom Coronel vindt dat er geen enkel circuit ter wereld dat kan tippen aan de Nürburgring. De Nederlander stelt dat de uitdagingen op de befaamde Duitse omloop uniek zijn en dat het evenement een speciale plek op zijn racekalender inneemt.

Komend weekend staat de befaamde 24-uursrace op het programma. Coronel komt tijdens deze editie uit in de SP9/AT1-klasse met een Audi R8 LMS GT3 van het team Max Kruse Racing. Hij deelt de wagen met Duncan Huisman en Jan Jaap van Roon in een deelnemersveld dat uit meer dan honderddertig auto's bestaat. De coureur heeft zijn vaste camper, het zogeheten 'Corotel', inmiddels al op het circuit geïnstalleerd ter voorbereiding op de koude weersomstandigheden. Voor Coronel is de race in Duitsland het absolute hoofddoel van het jaar. "De Nürburgring is voor mij het hoogtepunt van het jaar", benadrukt hij in de video. "Hier heb ik het hele jaar naar uitgekeken. En als het niet goed gaat, moet ik weer een jaar wachten. Niets ter wereld kan evenaren wat hier gebeurt", aldus Coronel.

Ongeëvenaarde uitdaging

De coureur wijst daarbij specifiek op het extreme karakter van de baan, waar dit weekend meer dan 130 auto's aan de start verschijnen. "Dit is ook het circuit waar je springt, waar je loskomt met de auto. Dat bestaat nergens ter wereld", legt hij uit. Naast de hoogteverschillen vormen ook de kombochten een fysieke beproeving voor de coureurs in de GT3-klasse. "Je komt twee keer in een kombocht terecht, daar stuiter je echt doorheen. Daar moet je zorgen dat je het zicht houdt, want anders klapperen gewoon de vullingen uit je tanden", omschrijft Coronel de brute krachten in de auto. Het meedogenloze karakter maakt de uithoudingsrace volgens hem een klasse apart, zeker gezien de voorspelde lage temperaturen en de enorme drukte op de baan. "Dit is anders dan alle andere 24-uursraces. Deze bijt hard, heel hard", besluit de analist.

