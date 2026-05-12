close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen is pictured with a Red Bull car looking at a Ford logo

Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking

Max Verstappen is pictured with a Red Bull car looking at a Ford logo — Foto: © IMAGO

Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met Max Verstappen over een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant, die momenteel als fabriekscoureur voor het Amerikaanse merk actief is in het World Endurance Championship, hoopt vurig op een samenwerking met de Nederlander.

Sargeant is na zijn vertrek uit de Formule 1 bij Williams in 2024 overgestapt naar de endurance-racerij. Dit seizoen komt hij uit in de LMGT3-klasse van het WEC met een Ford Mustang GT3, als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe Hypercar-programma van het automerk in 2027. Voor dat project in de koningsklasse van het langeafstandsracen is Sargeant reeds vastgelegd, net als Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx. Ford heeft inmiddels bevestigd dat de fabrikant ook met Verstappen heeft gesproken over een toekomstig stoeltje, al staat een deelname aan Le Mans voor de Red Bull Racing-coureur dit jaar nog niet op de planning.

Sargeant wil werken met Verstappen

Als het aan Sargeant ligt, wordt de viervoudig wereldkampioen in de toekomst zijn teamgenoot. Tegenover Motorsport.com steekt hij zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Naar mijn mening is Max de beste die het ooit heeft gedaan", aldus Sargeant. "Dus als ik een auto met hem zou kunnen delen, zou dat een enorm voorrecht en een enorm voordeel zijn", voegt hij daaraan toe. De Amerikaan is ervan overtuigd dat de Nederlander het veld zou domineren. "Hij is de snelste coureur ter wereld", vervolgt hij. "Hij gaat waarschijnlijk iedereen de pan in hakken. Ik heb liever dat dat in mijn auto gebeurt dan in de andere", stelt de coureur. "Er is zoveel dat je van zo iemand kunt leren", sluit hij af.

Ambities

Verstappen geeft al langere tijd aan dat hij de ambitie heeft om de 24 uur van Le Mans te rijden. Een deelname in juni is echter uitgesloten, aangezien de iconische race op het Circuit de la Sarthe samenvalt met het Formule 1-weekend in Spanje. De Nederlander, die nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, maakt komend weekend wel zijn debuut in een andere beroemde langeafstandsrace. Hij verschijnt aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 Evo deelt met onder meer Dani Juncadella en Lucas Auer.

Zou jij Max Verstappen graag aan de start zien verschijnen van de 24 uur van Le Mans?

111 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Williams Logan Sargeant Ford 24 Uur van Le Mans

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"

Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"

  • 1 uur geleden
Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'

Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'

  • 3 uur geleden
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

  • Vandaag 15:10
Super GT-coureur De Oliveira hekelt 'onrealistische' video van Max Verstappen

Super GT-coureur De Oliveira hekelt 'onrealistische' video van Max Verstappen

  • Gisteren 14:51
  • 7
Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

  • 9 mei 2026 12:41
  • 8
Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"

Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"

  • 9 mei 2026 10:51
  • 22

Net binnen

19:52
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
18:53
Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"
17:55
Russell mocht niet naar Nürburgring: 'Ik heb het ooit geprobeerd bij Toto'
17:00
Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'
15:10
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

29 minuten geleden 1
Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld 24h Nürburgring

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Vandaag 08:01
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit uitbreiding padborg park

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

Gisteren 18:08 3
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring Aparte regels

De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Gisteren 15:36
Ontdek het op Google Play
x