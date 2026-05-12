Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
Autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met Max Verstappen over een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant, die momenteel als fabriekscoureur voor het Amerikaanse merk actief is in het World Endurance Championship, hoopt vurig op een samenwerking met de Nederlander.
Sargeant is na zijn vertrek uit de Formule 1 bij Williams in 2024 overgestapt naar de endurance-racerij. Dit seizoen komt hij uit in de LMGT3-klasse van het WEC met een Ford Mustang GT3, als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe Hypercar-programma van het automerk in 2027. Voor dat project in de koningsklasse van het langeafstandsracen is Sargeant reeds vastgelegd, net als Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx. Ford heeft inmiddels bevestigd dat de fabrikant ook met Verstappen heeft gesproken over een toekomstig stoeltje, al staat een deelname aan Le Mans voor de Red Bull Racing-coureur dit jaar nog niet op de planning.
Sargeant wil werken met Verstappen
Als het aan Sargeant ligt, wordt de viervoudig wereldkampioen in de toekomst zijn teamgenoot. Tegenover Motorsport.com steekt hij zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Naar mijn mening is Max de beste die het ooit heeft gedaan", aldus Sargeant. "Dus als ik een auto met hem zou kunnen delen, zou dat een enorm voorrecht en een enorm voordeel zijn", voegt hij daaraan toe. De Amerikaan is ervan overtuigd dat de Nederlander het veld zou domineren. "Hij is de snelste coureur ter wereld", vervolgt hij. "Hij gaat waarschijnlijk iedereen de pan in hakken. Ik heb liever dat dat in mijn auto gebeurt dan in de andere", stelt de coureur. "Er is zoveel dat je van zo iemand kunt leren", sluit hij af.
Ambities
Verstappen geeft al langere tijd aan dat hij de ambitie heeft om de 24 uur van Le Mans te rijden. Een deelname in juni is echter uitgesloten, aangezien de iconische race op het Circuit de la Sarthe samenvalt met het Formule 1-weekend in Spanje. De Nederlander, die nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, maakt komend weekend wel zijn debuut in een andere beroemde langeafstandsrace. Hij verschijnt aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 Evo deelt met onder meer Dani Juncadella en Lucas Auer.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring
Net binnen
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
- 29 minuten geleden
- 1
Coronel blikt vooruit op 24h Nürburgring: "Niets ter wereld kan dit evenaren"
- 1 uur geleden
Russell mocht niet naar Nürburgring: 'Ik heb het ooit geprobeerd bij Toto'
- 2 uur geleden
Verstappen gaat maar voor één positie in 24h Nürburgring: 'Winnen, zo simpel is het'
- 3 uur geleden
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
- Vandaag 16:05
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
- Vandaag 15:10
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 10 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april