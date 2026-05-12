Autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met Max Verstappen over een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant, die momenteel als fabriekscoureur voor het Amerikaanse merk actief is in het World Endurance Championship, hoopt vurig op een samenwerking met de Nederlander.

Sargeant is na zijn vertrek uit de Formule 1 bij Williams in 2024 overgestapt naar de endurance-racerij. Dit seizoen komt hij uit in de LMGT3-klasse van het WEC met een Ford Mustang GT3, als voorbereiding op de overstap naar het nieuwe Hypercar-programma van het automerk in 2027. Voor dat project in de koningsklasse van het langeafstandsracen is Sargeant reeds vastgelegd, net als Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx. Ford heeft inmiddels bevestigd dat de fabrikant ook met Verstappen heeft gesproken over een toekomstig stoeltje, al staat een deelname aan Le Mans voor de Red Bull Racing-coureur dit jaar nog niet op de planning.

Sargeant wil werken met Verstappen

Als het aan Sargeant ligt, wordt de viervoudig wereldkampioen in de toekomst zijn teamgenoot. Tegenover Motorsport.com steekt hij zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Naar mijn mening is Max de beste die het ooit heeft gedaan", aldus Sargeant. "Dus als ik een auto met hem zou kunnen delen, zou dat een enorm voorrecht en een enorm voordeel zijn", voegt hij daaraan toe. De Amerikaan is ervan overtuigd dat de Nederlander het veld zou domineren. "Hij is de snelste coureur ter wereld", vervolgt hij. "Hij gaat waarschijnlijk iedereen de pan in hakken. Ik heb liever dat dat in mijn auto gebeurt dan in de andere", stelt de coureur. "Er is zoveel dat je van zo iemand kunt leren", sluit hij af.

Ambities

Verstappen geeft al langere tijd aan dat hij de ambitie heeft om de 24 uur van Le Mans te rijden. Een deelname in juni is echter uitgesloten, aangezien de iconische race op het Circuit de la Sarthe samenvalt met het Formule 1-weekend in Spanje. De Nederlander, die nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, maakt komend weekend wel zijn debuut in een andere beroemde langeafstandsrace. Hij verschijnt aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 Evo deelt met onder meer Dani Juncadella en Lucas Auer.