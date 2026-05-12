Verstappen, GT3, socials

Winkelhock onder de indruk van techniek Verstappen op Nürburgring: "Het is krankzinnig"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Markus Winkelhock vindt dat Max Verstappen beschikt over een ongekend aanpassingsvermogen op de Nürburgring Nordschleife. De Duitser stelt dat de Nederlander indrukwekkende technieken laat zien in het omgaan met langzamer verkeer en dat hij razendsnel de overstap van een Formule 1-bolide naar een GT3-auto heeft gemaakt.

Hoewel het Formule 1-seizoen momenteel moeizaam verloopt voor Verstappen, die na zes races op de zevende plaats in het kampioenschap staat, maakt hij zich deze week op voor zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Van donderdag tot en met zondag deelt hij een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team met de ervaren GT-coureurs Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Het evenement is voor het eerst in de geschiedenis volledig uitverkocht, mede door de komst van de Red Bull Racing-coureur.

Omgaan met langzamer verkeer

Op de 25,378 kilometer lange baan rijden auto's uit verschillende klassen, wat voor enorme snelheidsverschillen zorgt. Winkelhock benadrukt dat Formule 1-coureurs dit niet gewend zijn, maar prijst de manier waarop Verstappen het verkeer leest. "Als je bijvoorbeeld Flugplatz nadert, is het slechtste wat je kunt doen achter een langzame auto blijven hangen en dan richting Schwedenkreuz beginnen te accelereren", legt de Duitser uit bij PlanetF1. "Het is slimmer om gas terug te nemen, een gat te laten vallen en dan Flugplatz uit te komen met het momentum om bij het uitkomen in te halen. Max begrijpt hoe hij de flow door het verkeer moet meenemen. Ik heb vijfenveertig minuten lang alleen maar naar zijn onboardbeelden gekeken toen hij de Audi van Christopher Haase volgde. Het was echt geweldig om te zien hoeveel ervaring hij nu al heeft", aldus Winkelhock.

Gedrag van Verstappen

De snelheid waarmee de regerend wereldkampioen omschakelt tussen de compleet verschillende werelden van de Formule 1 en enduranceracerij, wekt eveneens verbazing bij de routinier. "Toen ik voor de eerste keer in een GT3-auto stapte, had ik een paar tests meer nodig dan Max om echt op dat tempo te zitten", geeft Winkelhock toe. "Ik weet hoe moeilijk het is, en wat hij doet is krankzinnig. Het is ongelooflijk. Als ik van mijn huidige auto terugstap naar de GT3, een auto die ik al tien jaar rijd, heb ik al vier tot zeven ronden nodig om weer te wennen. Hij komt uit een F1-auto en heeft nog geen twee of drie ronden nodig om er agressief bovenop te zitten", voegt hij daaraan toe. "Voor mij is het mooi om Max daar rond te zien lopen, heel normaal eigenlijk. Uiteindelijk is hij een F1-superster, maar zo gedraagt hij zich niet", merkt hij op. "Ik denk dat het in zijn natuur zit, hij wil gewoon racen. Hij is een puur talent en hij denkt niet na, hij past zich gewoon aan aan wat er gebeurt. Ik denk dat hij daarom zo snel is", sluit Winkelhock af.

Geloof jij dat Max Verstappen ook in de endurance-racerij de beste ter wereld kan worden?

25 stemmen

