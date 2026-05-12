Ralf Schumacher vindt het tijd dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso aan het einde van dit seizoen met pensioen gaan. De Duitser stelt dat de twee veteranen plaats moeten maken voor jong talent, waarbij hij specifiek wijst op de stormachtige ontwikkeling van Oliver Bearman.

Dat laat hij weten in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. Zowel Hamilton als Alonso bevindt zich in de herfst van zijn carrière. De 44-jarige Alonso is momenteel bezig aan zijn drieëntwintigste seizoen in de koningsklasse en beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin. Hamilton rijdt op zijn beurt zijn tweede seizoen voor Ferrari, waar hij momenteel moeite heeft om het maximale uit de SF-26 te halen. Hoewel beide wereldkampioenen nog altijd gemotiveerd zijn om door te gaan, vindt Schumacher dat het mooi is geweest.

Ruimte voor de jeugd

In de podcast steekt Schumacher zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij benadrukt dat de twee meervoudig wereldkampioenen een prachtige loopbaan achter de rug hebben, maar dat de sport dringend behoefte heeft aan vernieuwing. "Het is tijd, en dat moet ik ook zeggen over Fernando Alonso", aldus Schumacher. "Hamilton en Alonso hebben een geweldige tijd gehad in de Formule 1. Maar nu is het voor hen allebei tijd om aan het einde van het jaar hun cockpits te verlaten en jonge mensen een kans te geven."

Geen schijn van kans

De analist ziet in Oliver Bearman een ideale kandidaat om op termijn door te schuiven bij Ferrari. De jonge Brit maakt momenteel indruk bij Haas en bezet de achtste plaats in het kampioenschap. Volgens Schumacher vormt Bearman een grotere dreiging voor Charles Leclerc dan Hamilton momenteel doet. "Ik geloof ook dat, als hij de kans krijgt, hij Charles Leclerc zal uitdagen", stelt Schumacher over het talent. "Daar ben ik vrij zeker van. Dus ik zou zeggen dat hij eigenlijk beter is". Over de kansen van Hamilton tegenover zijn huidige teamgenoot is de Duitser stellig: "Gedurende het seizoen zal hij geen schijn van kans maken tegen Leclerc."

