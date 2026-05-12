close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

Schumacher: 'Hamilton en Alonso moeten plaatsmaken voor jong talent'

A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them — Foto: © IMAGO
3 reacties

Schumacher: 'Hamilton en Alonso moeten plaatsmaken voor jong talent'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ralf Schumacher vindt het tijd dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso aan het einde van dit seizoen met pensioen gaan. De Duitser stelt dat de twee veteranen plaats moeten maken voor jong talent, waarbij hij specifiek wijst op de stormachtige ontwikkeling van Oliver Bearman.

Dat laat hij weten in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. Zowel Hamilton als Alonso bevindt zich in de herfst van zijn carrière. De 44-jarige Alonso is momenteel bezig aan zijn drieëntwintigste seizoen in de koningsklasse en beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin. Hamilton rijdt op zijn beurt zijn tweede seizoen voor Ferrari, waar hij momenteel moeite heeft om het maximale uit de SF-26 te halen. Hoewel beide wereldkampioenen nog altijd gemotiveerd zijn om door te gaan, vindt Schumacher dat het mooi is geweest.

Ruimte voor de jeugd

In de podcast steekt Schumacher zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij benadrukt dat de twee meervoudig wereldkampioenen een prachtige loopbaan achter de rug hebben, maar dat de sport dringend behoefte heeft aan vernieuwing. "Het is tijd, en dat moet ik ook zeggen over Fernando Alonso", aldus Schumacher. "Hamilton en Alonso hebben een geweldige tijd gehad in de Formule 1. Maar nu is het voor hen allebei tijd om aan het einde van het jaar hun cockpits te verlaten en jonge mensen een kans te geven."

Geen schijn van kans

De analist ziet in Oliver Bearman een ideale kandidaat om op termijn door te schuiven bij Ferrari. De jonge Brit maakt momenteel indruk bij Haas en bezet de achtste plaats in het kampioenschap. Volgens Schumacher vormt Bearman een grotere dreiging voor Charles Leclerc dan Hamilton momenteel doet. "Ik geloof ook dat, als hij de kans krijgt, hij Charles Leclerc zal uitdagen", stelt Schumacher over het talent. "Daar ben ik vrij zeker van. Dus ik zou zeggen dat hij eigenlijk beter is". Over de kansen van Hamilton tegenover zijn huidige teamgenoot is de Duitser stellig: "Gedurende het seizoen zal hij geen schijn van kans maken tegen Leclerc."

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

NOS-analisten zijn het eens: "Hamilton gaat daar zijn pensioen aankondigen"

NOS-analisten zijn het eens: "Hamilton gaat daar zijn pensioen aankondigen"

  • 9 mei 2026 09:57
  • 15
Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap Recap

Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap

  • 10 mei 2026 21:41
Hamilton gekraakt in vergelijking met 'winnaar' Alonso: "Lewis noemt zichzelf nutteloos"

Hamilton gekraakt in vergelijking met 'winnaar' Alonso: "Lewis noemt zichzelf nutteloos"

  • 10 mei 2026 09:02
  • 9
Stroll krijgt eigen Aston Martin niet open: Bearman lacht Canadees flink uit

Stroll krijgt eigen Aston Martin niet open: Bearman lacht Canadees flink uit

  • Gisteren 09:54
  • 5
Leclerc eist onderzoek bij Ferrari na Miami: "Ik wil precies begrijpen wat daar is gebeurd"

Leclerc eist onderzoek bij Ferrari na Miami: "Ik wil precies begrijpen wat daar is gebeurd"

  • 10 mei 2026 16:01
Hamilton diep onder de indruk van Mercedes-coureur Doriane Pin: "Enorme kracht"

Hamilton diep onder de indruk van Mercedes-coureur Doriane Pin: "Enorme kracht"

  • 10 mei 2026 11:22

Net binnen

10:46
Winkelhock onder de indruk van techniek Verstappen op Nürburgring: "Het is krankzinnig"
09:16
Charoudin kijkt uit naar 'Oranje Hel': "Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste"
08:01
Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld
11-5
Recap
Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap
11-5
FIA-president gelooft niet in naderend pensioen Verstappen: "Ik denk het echt niet"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld 24h Nürburgring

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

3 uur geleden
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit uitbreiding padborg park

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

Gisteren 18:08 3
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring Aparte regels

De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Gisteren 15:36
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Gisteren 06:57
Ontdek het op Google Play
x