Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Miami ligt achter ons en we werpen nu onze blik op de 24 uur van de Nürburgring. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Lewis Hamilton heeft zich heel enthousiast uitgesproken over Doriane Pin, de vrouwelijke testcoureur van Mercedes. Ondertussen wordt hij gekraakt in een vergelijking met Fernando Alonso, die als 'winnaar' wordt gezien. Red Bull en Ford boekten vooruitgang in aanloop naar de afgelopen wedstrijd in Florida en Laurent Mekies heeft uitgelegd hoe dat tot stand is gekomen. Ford-topman Mark Rushbrook is ontzettend blij met Max Verstappen, maar geeft toe dat hij hem in de GT3-racerij liever in hun Mustang had gezien dan een Mercedes-AMG. Verder is de Balance of Performance gewijzigd voor de 24h Nürburgring en moeten Grands Prix in 2027 mogelijk ingekort worden.

Hamilton gekraakt in vergelijking met 'winnaar' Alonso: "Lewis noemt zichzelf nutteloos"

Fernando Alonso laat volgens DAZN-commentator Antonio Lobato zijn ware kampioensmentaliteit zien door ondanks de zwaar tegenvallende prestaties van Aston Martin uiterst gemotiveerd te blijven. De Spaanse journalist stelt dat de moraal binnen de renstal volledig op de schouders van de coureur rust. Daarbij deelt Lobato direct een sneer uit naar de houding van Lewis Hamilton in vergelijkbare situaties. "Op dit moment is hij niet aan het concurreren. Hij gaat de baan op om te testen, en voor een winnaar, een kampioen zoals hij, moet dat heel zwaar zijn", begint hij over Alonso. Lees hier het hele artikel over de vergelijking tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Nürburgring past BoP aan voor 24h-race: rivalen Verstappen krijgen meer vermogen

De ADAC Nordrhein, de organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, heeft de zogeheten Balance of Performance (BoP) aangepast tussen de 24h Qualifiers van vorige maand en de aankomende 24h-race. Terwijl de Mercedes-AMG van Max Verstappen voor nu onveranderd blijft, mag de helft van de GT3-merken gebruikmaken van meer vermogen. GPFans legt uit wat er allemaal is gewijzigd. Lees hier het hele artikel over de Balance of Performance in de 24h Nürburgring.

Hamilton diep onder de indruk van Mercedes-coureur Doriane Pin: "Enorme kracht"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich lovend uitgelaten over de ontwikkeling van Doriane Pin. De regerend kampioene van de F1 Academy mocht onlangs in zijn oude Mercedes-bolide stappen, wat bij de huidige coureur van Ferrari voor enthousiaste reacties zorgde. Hij steekt zijn bewondering voor de jonge coureur niet onder stoelen of banken. "Ik volg haar de afgelopen paar jaren in de F1 Academy", legt Hamilton uit. Hij is diep onder de indruk van de stappen die ze zet. "Het is geweldig om haar groei te zien. Zij is zo'n enorme kracht. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het vanaf hier verdergaat." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die heel enthousiast is over Doriane Pin.

Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt

Voor dit seizoen is de koningsklasse overgestapt op een radicaal nieuw technisch reglement, waarbij de verbrandingsmotor en de elektrische MGU-K allebei ongeveer de helft van het vermogen leveren. De FIA kondigde onlangs echter aan dat deze verdeling voor 2027 op de schop gaat om problemen met het energiemanagement op te lossen. Het vermogen gaat omhoog en een manier om dat te bereiken is om meer brandstof te verbruiken. De FIA en de Formule 1-teams stuiten daardoor echter op andere problemen, waardoor races misschien ingekort moeten worden. Lees hier het hele artikel over de mogelijke inkorting van Grands Prix volgend jaar.

Ford-topman baalt stiekem van Mercedes-keuze Verstappen: 'Zien hem liever in een Mustang'

Volgens Ford Racing-directeur Mark Rushbrook ziet de Amerikaanse fabrikant Max Verstappen in de toekomst liever in een Ford racen in de sportscars dan in een Mercedes-AMG. De topman stelt dat Ford de viervoudig wereldkampioen graag wil betrekken bij hun langeafstandsprojecten, al moeten daarvoor wel de nodige puzzelstukjes op hun plaats vallen. "We hebben liever dat onze Ford-coureurs in een Ford blijven", vertelde de topman tegenover tegenover Sportscar365. "Maar we begrijpen waarom hij deze keuze heeft gemaakt." Lees hier het hele artikel over Mark Rushbrook die Max Verstappen liever niet in de Mercedes-AMG had gezien.

Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'

Volgens teambaas Laurent Mekies lag de sleutel voor de recente vooruitgang van Red Bull Racing in het ontwikkelen van een auto die niet per se sneller is, maar wel veel consistenter aanvoelt. De Fransman stelt dat het team tijdens de lentestop tussen de Grands Prix in Japan en Miami hard heeft gewerkt om Max Verstappen en zijn kersverse ploegmaat Isack Hadjar meer vertrouwen te geven. Dat was nodig nadat de renstal een uitdagende openingsfase van het seizoen kende en veel tijd verloor op de concurrentie. "Na Suzuka zeiden we op zondagavond: kijk, ongeacht onze algehele prestatieachterstand op het gebied van ontwikkeling vergeleken met waar we eind vorig jaar stonden, geven we onze coureurs op dit moment geen consistente auto. Het is geen auto waarmee ze met vertrouwen kunnen pushen, ronde na ronde, bocht na bocht", aldus Mekies tegenover PlanetF1. Lees hier het hele artikel over de plotselinge stap vooruit bij Red Bull Racing.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij.

