Russell, Verstappen, Leclerc, socials

Russell verklaart ommekeer van pace in slotfase Miami: 'Ik kopieerde dit van Antonelli'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens George Russell heeft een late aanpassing aan de afstelling van zijn bolide tijdens de F1 Grand Prix van Miami aanzienlijk meer opgeleverd dan hij vooraf had ingeschat. De Brit kende een lastig weekend op het circuit in Florida, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de overwinning opeiste. Russell besloot in de slotfase van de race de instellingen van de Italiaan over te nemen, wat hem uiteindelijk hielp om naar de vierde plaats te rijden.

Russell liep gedurende het raceweekend in Miami voortdurend een stap achter op zijn ploegmaatje. Waar Antonelli vanaf pole position naar zijn derde opeenvolgende zege van dit seizoen reed, kon Russell zijn ritme maar niet vinden. Hij gaf aan dat de layout en het asfalt van het circuit simpelweg niet bij zijn rijstijl pasten. Met nog twintig ronden te gaan was hij zelfs teruggevallen naar de zesde positie. In een wanhoopspoging om het tij te keren, besloot Russell drastische wijzigingen door te voeren aan de rembalans en het differentieel van zijn Mercedes, om zo dichter in de buurt te komen van de afstelling die Antonelli het hele weekend al gebruikte. Opvallend genoeg werkte dat juist heel goed.

Afstelling van Antonelli overgenomen

"Een lastige race", blikte Russell bij Sky Sports F1 terug op de Grand Prix van Miami. "Het begin voelde om eerlijk te zijn oké, die vroege ronden in het gevecht, en daarna werkte de harde band gewoon voor geen meter. Dat gaf me echter wat ideeën."

De aanpassingen van de setup om Antonelli te kopiëren, bleken de sleutel tot een succesvolle inhaalrace. In de laatste tien ronden wist Russell door zijn verbeterde tempo onder meer Max Verstappen en de beschadigde Ferrari van Charles Leclerc te passeren. "De laatste tien ronden waren veel competitiever, nadat ik een paar behoorlijk grote veranderingen doorgevoerd had aan mijn differentieel en rembalans, veel dichter bij waar Kimi het hele weekend mee had gereden. En het had een grotere impact dan ik had verwacht. Maar toch, zoals ik al zei, geen goed weekend", aldus de coureur, die benadrukt dat het circuit in Florida hem simpelweg niet ligt. "Ik weet dat deze plek altijd een hele zware voor mij is."

Ondanks het moeizame weekend in Miami bezet Russell momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap met tachtig punten. Hij moet alleen Antonelli voor zich dulden, die na zijn historische reeks overwinningen de leiding in handen heeft met honderd punten.

Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"

  • 17 minuten geleden
