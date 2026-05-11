Het zou een opmerkelijke keuze zijn als Red Bull Racing besluit om Oscar Piastri aan te trekken als de opvolger van Max Verstappen, vindt Renger van der Zande. Robert Doornbos stelt daarentegen dat een overstap voor de Australiër en diens manager Mark Webber juist een zeer logische stap zou zijn en legt in het Ziggo Sport Race Café uit waarom.

De geruchtenmolen rondom de toekomst van Verstappen bij de Oostenrijkse renstal draait nog altijd op volle toeren, mede door de mindere prestaties ten opzichte van onder andere Mercedes en het aankomende vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Volgens Motorsport.com heeft Red Bull Piastri officieel aangewezen als hun plan B, mocht de viervoudig wereldkampioen het team binnenkort verlaten. Piastri ligt momenteel echter nog stevig vast bij McLaren, waar hij in maart vorig jaar een contractverlenging tekende die hem tot en met het einde van 2028 aan de renstal uit Woking verbindt. Bij de Britse formatie rijdt hij momenteel naast Lando Norris, die vorig seizoen de wereldtitel veroverde.

Vreemde stap voor Red Bull

Van der Zande zet zijn vraagtekens bij de mogelijke interesse vanuit Milton Keynes, met name vanwege de eigen talentenpool van Red Bull. "Als Max daar weggaat bij Red Bull, dan moeten ze iets nieuws en dan is zo'n Piastri natuurlijk wel een hele goede ervaren rijder", stelt de IMSA-coureur. Toch past het aantrekken van een McLaren-coureur volgens hem niet in de langetermijnfilosofie van het team. "Alleen wel buiten het juniorprogramma van Red Bull, en dat zou weer vreemd zijn. Uiteindelijk willen ze gewoon uit hun eigen juniorprogramma de talenten oppakken. Dat is altijd hun streven geweest. En als ze dan Piastri van McLaren wegpakken, dat zou eigenlijk gek zijn", aldus Van der Zande. Binnen dat juniorprogramma worden momenteel namen als Nikola Tsolov en Fionn McLaughlin klaargestoomd voor een mogelijke promotie in de nabije toekomst.

Geen nummer één-status bij McLaren

Analist en voormalig F1-coureur Doornbos bekijkt de situatie echter vanuit het perspectief van het kamp-Piastri. Hij wijst erop dat de hiërarchie bij McLaren inmiddels onwrikbaar vaststaat door de recente successen van Norris. "De nummer één-titel die krijgt hij niet bij McLaren. Dus ik denk dat Mark [Webber] en Oscar duidelijk weten van: als we hier blijven, dan worden we nooit nummer één-rijder, dus als ik naar Red Bull ga, kan ik dat team weer naar mijn hand trekken", legt Doornbos uit. "Norris is natuurlijk wereldkampioen, dus logisch dat hij die nummer één-status krijgt".

Daarnaast vermoedt Doornbos dat er achter de schermen meer frictie speelt bij McLaren en refereert hij aan een opvallende terugval van Piastri in het voorgaande seizoen. "Ik vind het nog steeds raar wat daar gebeurd is. In Baku drie keer de muur in en daarna gewoon niet meer kunnen leveren." Jack Plooij is het met hem eens: "Ja, dat blijft echt debiel." Doornbos concludeerde: "Dus hij zit eigenlijk niet op zijn gemak bij dat team, dus daarom is dat een logische keuze, omdat je die makkelijk los kan weken van zijn contract."

