Weerbericht 24h Nürburgring: sneeuw en wisselvallige omstandigheden op komst
Aankomend weekend staat de 24 uur van de Nürburgring op het programma, een evenement waaraan ook Max Verstappen deelneemt. Terwijl de coureurs zich in de Eifel doorgaans voorbereiden op verraderlijke regenbuien, lijkt het er ditmaal op dat zij rekening moeten houden met nog extremere omstandigheden: er is namelijk sneeuw op komst deze week.
De ADAC Ravenol 24h Nürburgring wordt van 14 tot en met 17 mei verreden op de gecombineerde Nordschleife en het Grand Prix-circuit. Verstappen trok in april al veel bekijks tijdens de kwalificatiewedstrijden voor deze race op het iconische circuit. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen nam destijds deel in een Mercedes-AMG GT3, maar kende pech door een defecte splitter. Fans die het spektakel dit weekend live willen aanschouwen in de regio Rijnland-Palts, moeten er snel bij zijn: de weekendtickets zijn inmiddels uitverkocht, al zijn er voor losse dagen nog wel beperkte kaarten beschikbaar.
Sneeuw op komst
Het weer belooft een grote rol te gaan spelen tijdens het prestigieuze evenement. De Duitse weerdienst (DWD) meldt dat een koufront over de regio trekt, waardoor er koele en vochtige zeelucht uit het noordwesten binnenstroomt richting de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. Dit zorgt voor een flinke daling van de temperatuur. In de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdagochtend is er in de hoger gelegen gebieden van de Eifel kans op lichte vorst, met temperaturen tussen de 0 en -2 graden. Bovendien worden er lokaal sneeuwbuien verwacht, wat kan leiden tot tijdelijke gladheid op en rondom het asfalt. Ook overdag kunnen buien in de hooglanden aanvankelijk nog vermengd zijn met sneeuw.
Wisselvalligheid troef
Richting de start van het raceweekend blijft het weerbeeld in de regio uiterst wisselvallig. Voor woensdag en donderdag voorspelt de weerdienst wisselende tot zware bewolking met regelmatig buien en lokaal kans op onweer. De maximumtemperaturen in de hoger gelegen gebieden blijven steken rond de 9 tot 11 graden, terwijl het in de nachten afkoelt tot een graad of 2 à 3. Daarnaast wordt er gewaarschuwd voor harde tot stormachtige windstoten die in de hooglanden van de Pfalz snelheden tot 70 kilometer per uur kunnen bereiken. Deze onvoorspelbare en winterse omstandigheden zullen de bandenstrategie en wagenbeheersing cruciaal maken voor Verstappen en zijn concurrenten tijdens de uitputtingsslag van de 24-uursrace.
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring
Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend
Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'
