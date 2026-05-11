De FIA heeft nieuwe wijzigingen gepresenteerd voor de motorreglementen van de Formule 1 in 2027, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de batterij op de schop gaat. Volgens analisten Robert Doornbos en Renger van der Zande zal de verschuiving van een gelijke verdeling naar een 60-40-verhouding een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van de wagens.

In het Race Café van Ziggo Sport wordt uitgebreid stilgestaan bij de toekomstige reglementen binnen de koningsklasse van de autosport. Waar de huidige plannen nog uitgingen van een 50-50-verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, wordt dit in 2027 aangepast naar 60 procent brandstof en 40 procent batterij. "De huidige 50-50 worden 60-40", zo legt Doornbos uit over de verschuiving in de technische blauwdruk. "Er is meer focus op de brandstof, iets meer vermogen dan 500 pk van die brandstofmotor en een goede 400 pk van de batterij." Doornbos wijst erop dat er tijdens de recente Grand Prix van Miami, die begin mei werd verreden, al een kleine aanpassing te zien was rondom het opladen van de batterij. Dit noemt hij een enorme verbetering voor de dynamiek op de baan.

Clipping weg

Toch plaatst Doornbos ook een kritische kanttekening bij de aanpassingen voor de nabije toekomst. Hij vraagt zich hardop af hoe de auto's zullen presteren op circuits met lange rechte stukken, zoals tijdens de aankomende race in Canada. Volgens Van der Zande gaat de aanpassing van tien procent echter cruciaal zijn voor de rijbaarheid van de bolides. "Die tien procent is een groot verschil", aldus Van der Zande. "Het maakt mij niet uit of ze 350 of 320 rijden, als ze maar gewoon in één streep doortrekken en dat clipping een beetje weglaten." Volgens hem heeft de Formule 1 dit zelf ook ingezien en ziet het concept er nu al een stuk beter uit dan de eerdere voorstellen.

Snellere invoer

Tijdens de uitzending wordt tevens de vraag opgeworpen waarom de koningsklasse van de autosport tot 2027 wacht met het doorvoeren van deze wijzigingen, in plaats van sneller in te grijpen in de huidige technische cyclus. Van der Zande benadrukt dat een snellere introductie technisch simpelweg niet haalbaar is voor de verschillende renstallen. "Die teams hebben waarschijnlijk een jaar of hoeveel hieraan gewerkt", zo verklaarde hij over de complexe ontwikkelingsfase van de nieuwe krachtbronnen. "Dan kan je niet zeggen van: doe het even anders, want dan moeten ze gewoon gaan herdesignen"

