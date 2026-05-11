Liberty Media ziet F1-succes in Miami en overweegt 'stratencircuit' op MotoGP-kalender

Liberty Media ziet F1-succes in Miami en overweegt 'stratencircuit' op MotoGP-kalender

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, overweegt om het Miami International Autodrome ook aan de MotoGP-kalender toe te voegen. CEO Derek Chang bevestigt dat er gesprekken gaande zijn om het wereldkampioenschap voor tweewielers uit te breiden naar het circuit waar eerder deze maand nog een Grand Prix werd verreden. Dat liet hij weten tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers.

Sinds de zomer van vorig jaar heeft het mediaconglomeraat een meerderheidsbelang in de MotoGP in handen. Tijdens de toelichting op de financiële resultaten benadrukte Chang dat de Verenigde Staten een belangrijke groeimarkt is voor de motorsport. Momenteel kent de kalender slechts één Amerikaanse race op het Circuit of the Americas in Texas, een evenement dat kampt met teruglopende toeschouwersaantallen. Om de sport dichter bij het publiek te brengen, kijkt Liberty Media nu nadrukkelijk naar locaties rondom grote steden.

Miami als logische optie

Chang sprak onlangs met South Florida Motorsports, de organisator van het evenement in Miami, over de toekomst van de MotoGP in de Verenigde Staten. "Miami zou een logische plek lijken", legde de CEO uit, verwijzend naar de reeds aanwezige infrastructuur. "Omdat daar al een circuit ligt", voegde hij daaraan toe, geciteerd door The Race. Toch erkent de topman dat er nog de nodige hobbels te nemen zijn, zeker omdat de MotoGP in het verleden juist wegtrok van stratencircuits vanwege de veiligheid. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium is technisch gezien geen stratenbaan, maar kent wel veel betonnen muren en weinig uitloopstroken. "Er zijn veel dingen die moeten worden uitgewerkt, of het nu Miami is of een ander circuit, om te bepalen of het werkt voor de MotoGP. Denk aan veiligheidskwesties en dergelijke, waarbij je andere eisen hebt dan in de Formule 1, en ook welke markten commercieel gezien logisch zijn", aldus Chang.

Gebruikmaken van aangelegde infrastructuur

Ondanks de veiligheidsvraagstukken past een race in Zuid-Florida perfect in de strategie van Liberty Media. Net als in de Formule 1 wil het bedrijf profiteren van de faciliteiten die grote steden bieden. "Ik denk dat ons uitgesproken doel is om sommige van deze races dichter bij steden te krijgen waar we gebruik kunnen maken van de infrastructuur", stelde Chang. "Of het nu gaat om de luchthaven en langeafstandsreizen, of voor onszelf en de fans die internationaal reizen, en de hotels en restaurants en de bereikbaarheid, ik denk dat het belangrijk is", verklaarde hij. Hij wees daarbij ook op geplande races voor volgend jaar in steden als Buenos Aires en Adelaide.

Zou jij een MotoGP-race tussen de muren van Miami willen zien?

5 stemmen

Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt

Russell verklaart ommekeer van pace in slotfase Miami: 'Ik kopieerde dit van Antonelli'

Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'

Leclerc eist onderzoek bij Ferrari na Miami: "Ik wil precies begrijpen wat daar is gebeurd"

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

Charoudin kijkt uit naar 'Oranje Hel': "Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste"
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap
Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge

Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt

