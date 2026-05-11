De ADAC RAVENOL 24h Nürburgring staat voor de deur. Normaal gesproken rijdt Max Verstappen natuurlijk in de Formule 1, dus in de beruchte langeafstandsrace in de Eifel zal hij rekening moeten houden met compleet andere regels. GPFans neemt de belangrijkste met je door.

De 24 uur van de Nürburgring is één van de meest uitdagende autosportevenementen ter wereld, niet alleen vanwege de lengte van de race, maar ook vanwege het circuit zelf, de weers- en baanomstandigheden op de Nordschleife, en de andere deelnemers. 161 auto's staan ingeschreven waarvan een kwart GT3-bolides zijn, maar er zijn ook een heleboel teams met veel langzamere auto's, zoals de Dacia Logan, oude BMW's en andere toerwagens. Het verkeer is dus een cruciale factor.

Artikel gaat verder onder video

Blauwe vlaggen en achterblijvers

Blauwe vlaggen werken anders op de Nürburgring Nordschleife dan in de Formule 1. Het geldt namelijk vooral als een waarschuwing voor de langzamere deelnemers dat er een snellere auto aan zit te komen. Het betekent niet dat de langzamere deelnemer direct aan de kant moet gaan voor bijvoorbeeld Verstappen of een andere GT3-coureur. De achterblijvers worden in de 24-uursrace en in de Nürburgring Langstrecken-Serie aangeleerd om juist de racelijn te blijven volgen, aangezien dat het meest voorspelbare rijgedrag kan zijn. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de snellere deelnemers om een veilige inhaalactie te plegen waar dat mogelijk is. Vorig jaar kwam de Manthey-Porsche als eerste aan de finish, maar ze verloren de overwinning na contact tussen Kévin Estre en een langzamere Aston Martin.

Pitstops van meerdere minuten

Pitstops duren veel langer in de 24 uur van de Nürburgring dan in de Formule 1. Waar in de koningsklasse de banden in twee seconden verwisseld worden, duurt een pitstop op de Nürburgring meerdere minuten. Dit is om de veiligheid te garanderen, terwijl 161 auto's pitstops kunnen maken. Er gebeurt namelijk veel meer dan alleen het verwisselen van de banden. Er zijn coureurs die in- en uitstappen, er moet bijgetankt worden en er kunnen eventuele reparaties uitgevoerd worden.

De minimum pitstoptijd is afhankelijk van hoe lang de voorgaande stint was. Rij je elf ronden, dan moet je een pitstop doen van meer dan vier minuten. Heb je net een stint van slechts zeven ronden voltooid, dan is het ongeveer drie minuten. Bij de allerlaatste geplande pitstop hangt de pitstoptijd af van hoe lang de race nog duurt.

Lees hier wat de precieze pitstoptijden zijn.

Code 60 en slow zones

Safety car-periodes bestaan niet in de 24 uur van de Nürburgring. Het circuit is namelijk veel te lang om dat op een betrouwbare manier te hanteren. De organisatie werkt daarom met zogeheten slow zones en de Code 60.

Zijn er ongelukken waarbij marshals de baan op moeten lopen of waarbij takelwagens of ambulances staan om hulp te verlenen, dan geldt er in die sector een Code 60. Dit is aangegeven met paarse vlaggen waarop het cijfer '60' staat. De snelheidslimiet is dan logischerwijs 60 kilometer per uur. Soms zijn er mensen urenlang bezig met het repareren van de vangrails. Ook dit gebeurt onder een Code 60 zonder dat de race door middel van de rode vlaggen gestopt hoeft te worden.

Bij een slow zone is de snelheidslimiet 120 kilometer per uur. De sector vóór de sector met de Code 60, wordt automatisch een slow zone. Op die manier ga je dus eerst van racesnelheid terug naar 120 km/u voordat je bij de Code 60 arriveert, en hoef je dus niet meteen af te remmen naar 60 km/u.

Overtreed je de regels omtrent de Code 60 en de slow zones, dan hangen daar zeer zware straffen aan, zoals het kwijtraken van je racelicentie. Lees daar hier meer over.

© Creventic

Digitalisering van de Nordschleife

De Nürburgring heeft een twee jaar durende bouwfase meegemaakt om de Nordschleife te digitaliseren. Er zijn 100 camera's toegevoegd op het netwerk evenals 46 LED-panelen dankzij de aanleg van 80 kilometer aan elektriciteitskabels en datakabels. Er is maar liefst twaalf miljoen euro geïnvesteerd in het systeem dat voor het eerst bij een race wordt geïntegreerd tijdens de aankomende 24h Nürburgring.

De LED-panelen zijn bedoeld om de veiligheid bij daglicht te verbeteren. Vlaggen kunnen dan namelijk lastig te zien zijn door de zon die in je ogen kan schijnen, maar deze LED-panelen zijn overdag van honderden meters ver te zien. In tegenstelling tot de LED-panelen die de signalen van de marshals laten zien in het donker, zijn de LED-panelen overdag puur voor extra ondersteuning. Ze hebben geen wettelijke status en zijn dus niet aan de regels verbonden. De vlagsignalen van de marshals krijgen daarin prioriteit.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd