Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap

Het is officieel raceweek voor de 24h Nürburgring! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gaat het aankomend weekend opnemen tegen veertig andere GT3-teams. Misha Charoudin blikt vooruit op de 24-uursrace in de Eifel. Als we kijken naar de weersverwachting, dan lijkt het erop dat we dikke truien en jassen mee moeten nemen evenals paraplu's. In een andere GT3-wedstrijd zijn er drie coureurs gediskwalificeerd, nadat teams met elkaar op de vuist gingen in de pitstraat. Verder voorspelt voormalig F1-topman Bernie Ecclestone dat Verstappen de grootste uitdager van Andrea Kimi Antonelli zal zijn, onthult Denemarken de eerste stap richting een nieuwe Grand Prix en ziet Peter Windsor een opvallend trucje bij Verstappen.

Charoudin kijkt uit naar 'Oranje Hel': "Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste"

De deelname van Max Verstappen aan de races op de Nürburgring zorgt dit voorjaar voor een ongekende hype rondom het Duitse circuit. Volgens coureur en YouTube-persoonlijkheid Misha Charoudin is de impact van de Formule 1-wereldkampioen op de Eifel-regio gigantisch, wat zich niet alleen vertaalt in recordkijkcijfers, maar ook in volgeboekte hotels en overvolle startvelden. "Hij heeft natuurlijk een enorm publiek meegebracht", stelt Charoudin bij Motorsport.com. "Er zijn veel mensen die niet eens wisten dat de Nürburgring bestond, dat er races werden verreden of dat je daar zelf kunt rijden." Lees hier het hele artikel over Misha Charoudin die vooruitblikt op de 24h Nürburgring.

Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gaat de strijd om de wereldtitel dit seizoen uitsluitend tussen Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. De 95-jarige Brit stelt dat George Russell geen kans meer maakt op het kampioenschap, ondanks zijn sterke start van het jaar. "Antonelli of Verstappen wordt wereldkampioen", stelt Ecclestone stellig bij Blick. "Red Bull is blijkbaar uit hun dal geklommen. Max heeft zijn vuur hervonden en als hij dat doet, is hij gevaarlijk." href="https://www.gpfans.com/nl/f1-nieuws/1083505/ecclestone-voorspelt-titelstrijd-verstappen-en-antonelli-max-zijn-vuur-hervonden/">Lees hier het hele artikel over een mogelijke titelstrijd tussen Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen.

Gevecht breekt uit na controversiële crash in GT-race, deelnemers gediskwalificeerd

Het Endurance-seizoen van de Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), het Italiaanse GT-kampioenschap, begon afgelopen zondag met een wedstrijd van drie uur op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Na afloop werden er flinke klappen uitgedeeld, toen twee teams met elkaar begonnen te vechten naar aanleiding van een eerdere crash, toen er gestreden werd om de overwinning. Edo Liberati raakte de achterkant van Alex Aka, die vervolgens in de rondte ging. Na de knokpartij zijn Aka en zijn teamgenoten uit de resultaten geschrapt door de stewards. Lees hier het hele artikel over een knokpartij na de Endurance-seizoensopener van het Italiaanse GT-kampioenschap.

Weerbericht 24h Nürburgring: sneeuw en wisselvallige omstandigheden op komst

Het weer belooft een grote rol te gaan spelen tijdens de 24h Nürburgring. De Duitse weerdienst (DWD) meldt dat een koufront over de regio trekt, waardoor er koele en vochtige zeelucht uit het noordwesten binnenstroomt richting de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. Dit zorgt voor een flinke daling van de temperatuur. In de nacht van maandag op dinsdag en op dinsdagochtend is er in de hoger gelegen gebieden van de Eifel kans op lichte vorst, met temperaturen tussen de 0 en -2 graden. Bovendien worden er lokaal sneeuwbuien verwacht, wat kan leiden tot tijdelijke gladheid op en rondom het asfalt. Lees hier het hele artikel over de weersverwachting voor de 24h Nürburgring.

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

De Deense investeerders Henrik Lyngbye Pedersen en zijn zoon Mathias Lyngbye Villadsen hebben grootse plannen onthuld voor de bouw van een nieuw racecircuit in Padborg. Met een investering van 3,8 miljard Deense kroon, omgerekend zo'n 510 miljoen euro, hopen de erfgenamen van het Novo Nordisk-fortuin de Formule 1 naar Denemarken te halen. Het nieuwe complex moet een transformatie en uitbreiding worden van het reeds bestaande circuit Padborg Park, dat momenteel de zuidelijkste permanente racefaciliteit van het land is. Het ligt op vijf uur rijden van Nederland. Lees hier het hele artikel over een nieuw modern circuit in Denemarken.

Windsor ziet Verstappen tegen engineers in gaan: "Gebeurt heel veel tussen meetbare cijfers door"

Peter Windsor meldt dat Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Miami een nieuwe dimensie aan zijn rijstijl zou hebben toegevoegd. De analist en voormalig topman uit de koningsklasse ziet dat de coureur van Red Bull Racing zijn eigen gevoel volgt bij het energiemanagement in plaats van klakkeloos de data van zijn engineers overneemt. Windsor was in Florida dan ook blij om weer de oude Verstappen terug te zien, ondanks de slechte start en de 360-spin. "Hij reed zich gewoon helemaal terug naar voren. En Max Verstappen was in bocht één weer op z'n Verstappens, eigenlijk Verstappen op steroïden. Hij ging dwars door het midden bij de eerste bocht - briljant. Je zag gewoon: Max is terug", begon hij te vertellen bij Cameron Cc. Lees hier het hele artikel over de lovende woorden van Peter Windsor over Max Verstappen.

