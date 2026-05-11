De Deense investeerders Henrik Lyngbye Pedersen en zijn zoon Mathias Lyngbye Villadsen hebben grootse plannen onthuld voor de bouw van een nieuw racecircuit in Padborg. Met een investering van 3,8 miljard Deense kroon, omgerekend zo'n 510 miljoen euro, hopen de erfgenamen van het Novo Nordisk-fortuin de Formule 1 naar Denemarken te halen. Het nieuwe complex moet een transformatie en uitbreiding worden van het reeds bestaande circuit Padborg Park, dat momenteel de zuidelijkste permanente racefaciliteit van het land is.

Het ambitieuze project heeft de naam 'Circuit of Denmark' gekregen en moet met een geplande lengte van 6,006 kilometer de langste baan van Noord-Europa worden. Het ontwerp ligt in handen van het Oostenrijkse Wurz Design, het bureau van voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz. Naast een capaciteit voor 100.000 toeschouwers krijgt het complex ook faciliteiten voor motorcross en karten, evenals hotels en conferentieruimtes. Vader en zoon hebben de eerste fasen en de initiële fundering zelf gefinancierd en zoeken momenteel naar extra internationale investeerders om de plannen verder te realiseren.

Artikel gaat verder onder video

Logische locatie voor hagelnieuw circuit

Jens Hansen, die dit jaar als Formule 1-commentator werkt voor Viaplay en TV3 Sport, is ervan overtuigd dat de plannen in Zuid-Jutland een schot in de roos zijn. In een interview met tvSyd trekt hij de vergelijking met andere grote Deense evenementenlocaties. "Voor mij is het duidelijk dat deze baan, als die in Padborg wordt gerealiseerd, hetzelfde kan doen voor de Deense autosport en dergelijke evenementen als wat we eerder hebben gezien met de Jyske Bank Boxen en de Royal Arena in Kopenhagen voor concerten en andere sportevenementen", vertelt Hansen.

Volgens de commentator gaat vooral de geografische ligging een cruciale rol spelen in het slagen van het miljardenproject. "Je moet er ook op letten dat de baan nu al de naam Circuit of Denmark heeft gekregen, en dat deze wordt geplaatst op een locatie waar je volgens mij het beste van twee werelden raakt." Hij wijst daarbij op de nabijheid van de grens. "Het zal nog steeds een Deense baan zijn, een Deens verankerde baan, maar we zitten zo dicht bij Duitsland met een zeer sterke auto-industrie en autosportcultuur." De locatie van het circuit is slechts vijf uur rijden van Nederland en een extra Grand Prix dicht bij ons landje is altijd goed nieuws voor de Oranjefans.

Circuit voldoet aan de hoogste standaarden

Hoewel de ambitie is uitgesproken, zijn er momenteel nog geen officiële verklaringen vanuit de autosportbond FIA of Formula One Management over de daadwerkelijke komst van een Grand Prix. Projectdirecteur Rebecca Palmberg Steele heeft wel bevestigd dat het circuit wordt ontworpen om te voldoen aan de hoogste Grade 1-standaarden die vereist zijn voor de koningsklasse van de autosport. De initiatiefnemers hebben de plannen inmiddels gepresenteerd aan de politici van de gemeente Aabenraa, waarmee het formele proces voor een wijziging van het bestemmingsplan in gang is gezet.