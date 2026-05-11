FIA-president gelooft niet in naderend pensioen Verstappen: "Ik denk het echt niet"
Mocht Max Verstappen daadwerkelijk besluiten om aan het einde van dit seizoen met pensioen te gaan, dan overleeft de Formule 1 zijn vertrek wel, vertelt Mohammed Ben Sulayem. Hoewel de FIA-president de viervoudig wereldkampioen zou missen, benadrukt hij dat de koningsklasse altijd doorgaat.
De Limburger kent een pittige seizoensstart en staat momenteel zevende in het kampioenschap. Verstappen uit al langere tijd felle kritiek op de nieuwe reglementen, waarbij de auto's zwaar leunen op elektrisch vermogen. Hij omschreef de wagens eerder dit seizoen al als 'Formule E op steroïden' en zinspeelde op een naderend afscheid uit het wereldkampioenschap. De Red Bull Racing-coureur vond wel een klein beetje plezier terug na motoraanpassingen voor de afgelopen Grand Prix van Miami, maar hij weet dat de basis van de power units echt anders moet om weer van de Formule 1 te kunnen genieten.
'De Formule 1 en FIA blijven altijd'
Ben Sulayem maakt zich echter geen zorgen over een mogelijk vertrek van Verstappen. "Als hij gaat, zullen we hem missen, maar de sport gaat door", stelde de FIA-president tegenover de Associated Press. Hij wijst erop dat de sport groter is dan welk individu of team dan ook. "Zoveel sterren komen en gaan, en teams. Maar de Formule 1 zal altijd blijven. De FIA zal altijd blijven", aldus Ben Sulayem.
Ondanks de dreigementen rondom een pensioen van Verstappen, twijfelt Ben Sulayem of de coureur daadwerkelijk de daad bij het woord voegt. De president sprak recent nog met hem en gaf aan groot fan te zijn van zijn rijstijl en mentale aanpak. Hij prijst het feit dat Verstappen altijd zegt wat hij voelt, maar plaatst een kanttekening bij zijn uitspraken over een naderend pensioen. "Maar wat hij zegt, is dat ook wat hij wil doen? Ik denk het niet, ik denk het echt niet", besloot Ben Sulayem.
