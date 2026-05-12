George Russell, Mercedes, Singapore, 2025

Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'

George Russell, Mercedes, Singapore, 2025 — Foto: © IMAGO
Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Hoewel het huidige Formule 1-seizoen van 2026 pas vier races onderweg is met de gloednieuwe technische reglementen, kijkt George Russell alvast vooruit naar de volgende cyclus. De Mercedes-coureur heeft een duidelijk verlanglijstje voor de toekomst van de sport, waarbij hij pleit voor een terugkeer naar V8-motoren en een verdere afname van het autogewicht.

De roep om V8-motoren komt niet uit de lucht vallen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem bevestigde onlangs tijdens het raceweekend in Miami dat de autosportbond streeft naar een terugkeer van de iconische krachtbronnen rond de start van het volgende decennium, wanneer de huidige reglementaire periode afloopt. Deze motoren zouden dan volledig op duurzame brandstoffen moeten draaien, omdat de huidige verdeling tussen elektrisch en verbrandingsvermogen in de 2026-bolides door critici als te complex en zwaar wordt ervaren. Russell, die tijdens de volgende grote reglementswijziging 33 jaar oud zal zijn, is een groot voorstander van die plannen.

Terugkeer naar V8

"Uiteraard valt er veel te bespreken", reageert Russell bij PlanetF1 op de toekomstige reglementen die na de huidige cyclus moeten worden geïmplementeerd. "Teruggaan naar een V8, ik denk dat dat natuurlijk best cool zou zijn. Het onderwerp van duurzame brandstof is fantastisch en ik denk dat het geweldig zou zijn voor de Formule 1", aldus de coureur. Daarnaast kijkt hij kritisch naar de massa van de huidige generatie wagens. Voor het lopende seizoen 2026 is het minimumgewicht al met dertig kilogram verlaagd naar 768 kilogram, maar als het aan Russell ligt, stopt het daar niet. "Lichtere auto's. Ik denk dat we manieren moeten vinden om het gewicht van de auto's nog meer te reduceren, want ik denk dat dat een positieve impact heeft gehad op het racen en de bestuurbaarheid. We kunnen dicht op elkaar vechten, maar we moeten het wel zo houden dat we deze inhaalacties kunnen blijven zien", legt hij uit.

Coolste auto's ooit

De Mercedes-rijder waarschuwt daarbij voor blinde nostalgie naar het verleden van de koningsklasse. "Als je kijkt naar de gloriedagen van de Formule 1 twintig jaar geleden, waarvan iedereen zegt dat het de beste auto's ooit waren, en ik ben het ermee eens dat het waarschijnlijk de coolste auto's waren die we ooit in de Formule 1 hebben gezien, was er in de vroege jaren 2000 helemaal geen inhaalactie te bekennen. Dus dat is iets wat we moeten onthouden en waar we over na moeten denken voor de volgende stap", benadrukt Russell ten slotte.

Russell zet wereldtitel uit zijn hoofd na groeiende achterstand op Antonelli

  • 10 mei 2026 07:58
Russell verklaart ommekeer van pace in slotfase Miami: 'Ik kopieerde dit van Antonelli'

  • 10 mei 2026 18:24
Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:43
Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"

  • 10 mei 2026 20:38
Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap

Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
Smedley ziet zware situatie voor Ferrari: 'Hartverscheurend en vernietigend'
'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels'
Dit zijn Max Verstappen zijn teamgenoten tijdens de 24h Nürburgring
Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Vandaag 08:01
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

Gisteren 18:08 3
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Gisteren 15:36
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

10 mei 2026 19:35
