Private Jet of Max Verstappen

Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is in de aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring met zijn privévliegtuig naar Engeland gereisd. De Red Bull-coureur is in het Verenigd Koninkrijk geland voor wat waarschijnlijk een kort bezoek aan de fabriek van zijn team is.

Hoewel je zou zeggen dat Verstappen deze week alle focus op de 24h Nürburgring heeft, blijkt dat toch niet helemaal waar. Het toestel van Verstappen raakte vandaag aan het begin van de middag namelijk de grond in Engeland. De Dassault Falcon 8X van Verstappen is geland in Stagsden, gelegen in Kempston West End, vlakbij Milton Keynes. Het lijkt er dus op dat Verstappen een bezoek gaat brengen in de fabriek van zijn team, alvorens hij dan toch daadwerkelijk richting Duitsland reist.

Bliksembezoek aan de fabriek

Een bezoek aan de basis van Red Bull komt op een moment dat het team een lastige fase doormaakt. Waar Verstappen tussen 2021 en 2024 vier opeenvolgende titels won, kampt hij momenteel met een aanzienlijk minder competitieve bolide. Na de eerder verreden Grand Prix van Miami bezet hij de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 punten. De strijd vooraan wordt momenteel geleid door Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Na zijn bliksembezoek in Milton Keynes kan Verstappen snel door richting Duitsland, waar komend weekend zijn veelbesproken droom in vervulling laat gaan.

