Rob Smedley denkt dat Ferrari zich in een ontmoedigende situatie bevindt na het mislukken van een omvangrijk upgradepakket tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit stelt dat de Italiaanse renstal mogelijk in een negatieve spiraal is beland doordat de nieuwe onderdelen niet het gewenste effect hadden op het circuit.

Dat laat hij weten in de podcast High Performance Racing, waarin hij de technische malaise van de Scuderia analyseert. Hoewel de verwachtingen voor de race in Florida hooggespannen waren, bracht het pakket van elf nieuwe componenten voor de SF-26 niet de gehoopte stap voorwaarts. In plaats van het gat naar het dominante Mercedes te dichten, zag Ferrari hoe concurrent McLaren hen in pure racesnelheid voorbijstreefde op het Miami International Autodrome. In het constructeurskampioenschap is de achterstand op koploper Mercedes na het weekend in de Verenigde Staten op 12 mei 2026 inmiddels opgelopen tot 69 punten.

Negatieve spiraal

De teleurstellende resultaten wijzen volgens experts op een fundamenteel probleem met de aerodynamische correlatie tussen de fabriek en het circuit. Smedley benadrukt dat dit soort situaties mentaal en technisch loodzwaar zijn voor een renstal die strijdt om de bovenste plekken. "Het is enigszins hartverscheurend", reageert hij op de vraag hoe het voelt als elf nieuwe upgrades niet blijken te werken zoals voorspeld. "Vanuit een technisch oogpunt begint in wezen deze negatieve spiraal die je vervolgens moet ontleden. Wat heb je meegebracht? Wat werkt er? Wat werkt er niet?" aldus de voormalig ingenieur van onder andere Felipe Massa.

Niet meer in te halen

Het grootste gevaar voor Ferrari schuilt volgens Smedley in de verloren ontwikkelingstijd die niet meer in te halen is tijdens het lopende seizoen. Als de data uit de windtunnel niet overeenkomen met de realiteit op de baan, moet het team noodgedwongen een stap terug doen om de basis van hun simulaties te herstellen. "Als het niet correleert, en je windtunnel of simulatietools komen niet overeen met wat er op de baan gebeurt, dan moet je dit hele reverse engineering-proces ingaan waarbij je teruggaat naar de tunnel", legt hij uit over het proces dat hij als 'vernietigend' omschrijft. "En dat houdt alle ontwikkeling in de tunnel op die je eigenlijk zou moeten doen."

