close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Ferrari in Italy

Smedley ziet zware situatie voor Ferrari: 'Hartverscheurend en vernietigend'

Lewis Hamilton and Ferrari in Italy — Foto: © IMAGO
1 reactie

Smedley ziet zware situatie voor Ferrari: 'Hartverscheurend en vernietigend'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Rob Smedley denkt dat Ferrari zich in een ontmoedigende situatie bevindt na het mislukken van een omvangrijk upgradepakket tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit stelt dat de Italiaanse renstal mogelijk in een negatieve spiraal is beland doordat de nieuwe onderdelen niet het gewenste effect hadden op het circuit.

Dat laat hij weten in de podcast High Performance Racing, waarin hij de technische malaise van de Scuderia analyseert. Hoewel de verwachtingen voor de race in Florida hooggespannen waren, bracht het pakket van elf nieuwe componenten voor de SF-26 niet de gehoopte stap voorwaarts. In plaats van het gat naar het dominante Mercedes te dichten, zag Ferrari hoe concurrent McLaren hen in pure racesnelheid voorbijstreefde op het Miami International Autodrome. In het constructeurskampioenschap is de achterstand op koploper Mercedes na het weekend in de Verenigde Staten op 12 mei 2026 inmiddels opgelopen tot 69 punten.

Negatieve spiraal

De teleurstellende resultaten wijzen volgens experts op een fundamenteel probleem met de aerodynamische correlatie tussen de fabriek en het circuit. Smedley benadrukt dat dit soort situaties mentaal en technisch loodzwaar zijn voor een renstal die strijdt om de bovenste plekken. "Het is enigszins hartverscheurend", reageert hij op de vraag hoe het voelt als elf nieuwe upgrades niet blijken te werken zoals voorspeld. "Vanuit een technisch oogpunt begint in wezen deze negatieve spiraal die je vervolgens moet ontleden. Wat heb je meegebracht? Wat werkt er? Wat werkt er niet?" aldus de voormalig ingenieur van onder andere Felipe Massa.

Niet meer in te halen

Het grootste gevaar voor Ferrari schuilt volgens Smedley in de verloren ontwikkelingstijd die niet meer in te halen is tijdens het lopende seizoen. Als de data uit de windtunnel niet overeenkomen met de realiteit op de baan, moet het team noodgedwongen een stap terug doen om de basis van hun simulaties te herstellen. "Als het niet correleert, en je windtunnel of simulatietools komen niet overeen met wat er op de baan gebeurt, dan moet je dit hele reverse engineering-proces ingaan waarbij je teruggaat naar de tunnel", legt hij uit over het proces dat hij als 'vernietigend' omschrijft. "En dat houdt alle ontwikkeling in de tunnel op die je eigenlijk zou moeten doen."

 

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Schumacher: 'Hamilton en Alonso moeten plaatsmaken voor jong talent'

Schumacher: 'Hamilton en Alonso moeten plaatsmaken voor jong talent'

  • Vandaag 06:58
  • 4
NOS-analisten zijn het eens: "Hamilton gaat daar zijn pensioen aankondigen"

NOS-analisten zijn het eens: "Hamilton gaat daar zijn pensioen aankondigen"

  • 9 mei 2026 09:57
  • 15
Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap Recap

Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap

  • 10 mei 2026 21:41
Leclerc eist onderzoek bij Ferrari na Miami: "Ik wil precies begrijpen wat daar is gebeurd"

Leclerc eist onderzoek bij Ferrari na Miami: "Ik wil precies begrijpen wat daar is gebeurd"

  • 10 mei 2026 16:01
Hamilton diep onder de indruk van Mercedes-coureur Doriane Pin: "Enorme kracht"

Hamilton diep onder de indruk van Mercedes-coureur Doriane Pin: "Enorme kracht"

  • 10 mei 2026 11:22
Nürburgring past BoP aan voor 24h-race: rivalen Verstappen krijgen meer vermogen

Nürburgring past BoP aan voor 24h-race: rivalen Verstappen krijgen meer vermogen

  • 10 mei 2026 10:14
  • 1

Net binnen

16:05
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
15:10
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
13:25
Podcast
'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels'
12:25
Dit zijn Max Verstappen zijn teamgenoten tijdens de 24h Nürburgring
11:36
Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld 24h Nürburgring

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Vandaag 08:01
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit uitbreiding padborg park

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

Gisteren 18:08 3
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring Aparte regels

De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Gisteren 15:36
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

10 mei 2026 19:35
Ontdek het op Google Play
x